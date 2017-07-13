Альпари: Рубль демонстрирует незначительное укрепление к доллару и евро

Российский рубль в четверг днем продолжал укрепляться в парах с иностранными валютами, однако движение оказалось недолговечным. Ситуация становится нетипичной для последнего времени: «россиянин» игнорирует нефтяную динамику и четко отрабатывает технические и новостные сигналы. Доллар США стоит к настоящему времени 60,08 руб. (+0,1%). Евро торгуется по 68,40 руб. (-0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 14 июля, составляют 60,18 руб. за американскую валюту и 68,81 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 44 и 63 копейки соответственно.

Поток внутреннего негатива в стоимости рубля уже учтен и исчерпан. Новой минорной информации из банковского сегмента не поступает - история с «Югрой» развивается по стандартному сценарию, дополнительных тревожных сигналов пока нет. Центробанк активно заверяет в незыблемости целевого инфляционного уровня в 4% по итогам года, и пересматривать его не собирается, несмотря на июньские факты и июльские предпосылки к ухудшению конъюнктуры.

Цены на нефть сегодня днем снижаются, но без эмоциональной составляющей. Это дает шанс на скорую стабилизацию, если новостной поток не преподнесет сюрпризов. Баррель Brent торгуется по $47,29 (-0,9%). Сегодняшний день «бочка» североморской нефти завершит в пределах $47,00-47,65.

Краткосрочно формируется следующая картина. Если баррель Brent консолидируется и перестанет раскачиваться на волнах волатильности, у рубля не будет острых предпосылок к ослаблению против гринбека и евровалюты. Это значит, что в течение короткого промежутка времени американская валюта стабилизируется у рубежа в 60,0-60,45 руб., где и проторгуется некоторое время.

Анна Бодрова, старший аналитик

Другая аналитика