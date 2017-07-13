Открытие Брокер: ММВБ набирает силы перед возможным ростом

К 15:17 (мск) индекс ММВБ – 1958,15 п. (+0,19%), а РТС – 1028,67 п. (+0,29%). К середине дня индекс ММВБ торговался вблизи уровня закрытия накануне на повышенных объёмах. В утренние часы индекс пытался расти, но затем рубль начал активно укрепляться, игнорируя просадку нефти, что оказало давление на отечественные акции. Бумаги «Газпрома» (+0,2%) реагировали на одобрение Финляндией проекта «Северный поток 2». Акции Сбербанка (-0,71%) снимали перекупленность графика. Бумаги Yandex прибавляли более 22% на заявлении о слиянии бизнеса "Яндекс.Такси" и Uber на территории СНГ. Yandex будет владеть 59,3% объединённой компанией. Торги были переведены в формат дискретного аукциона из-за роста более чем на 20%. Бумаги «Аэрофлота» (-6,13%) торговались первый день без дивидендов. Кроме того, в лидерах и аутсайдерах к середине дня оказались: «Аптеки 36и6» (+4,0%), ап «Транснефть» (+2,4%), «Россети» (+2,15%), Polymetal (+2,0%), а также ап «Башнефть» (-2,11%), «Мечел» (-1,61%), ГМК «Норникель» (-1,14%), «Русгидро» (-0,93%). В целом снятие перекупленности не повредит российскому рынку. Хотя закрытие индекса ММВБ выше 1950 пунктов выглядело бы сильной заявкой на возвращение к 2000 п.

Рубль проводит торги четверга в повышенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2840 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,15%, недельная снизилась до 9,19%, а месячная осталась на уровне 9,23%. Рынок уже начинает готовиться к налоговому периоду, что будет оказывать поддержку рублю. Кроме того, накануне Минфин провёл два аукциона ОФЗ с достаточно высоким спросом. С экономических позиций у рубля все в полном порядке. Сальдо платёжного баланса выросло в I полугодии до $23 млрд. На Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге также звучат позитивные заявления. Глава ЦБ Э. Набиуллина говорила о том, что российские банки удвоили прибыль в I полугодии до 770 млрд рублей. Министр экономического развития М. Орешкин говорил о том, что в РФ начался новый цикл роста экономики, характеризуемый низкой инфляцией. К осени он ожидает роста кредитной активности банков, что ещё более позитивно скажется на экономике. Как минимум, заявления на конгрессе успокоили рынок относительно кризиса в банковской системе. Можно говорить, что коррекция изменений в ставках подошла к концу, что предполагает стабилизацию отечественной валюты в новом диапазоне 59-61 за доллар. К 15:18 (мск) пара USD/RUB прибавляла 0,01% до 60,012, EUR/RUB – аналогичные 0,01% до 68,505.

Заверения председателя ФРС Джанет Йеллен в том, что осталось совсем немного повышений ставки, продолжили позитивно влиять на европейские индексы. Впрочем, лучшие результаты все же показывали добывающие компании на фоне сильной статистики по торговому балансу КНР: Anglo American (+0,18%), BHP Billiton (+0,15%), Antofagasta PLC (+0,29%). Бумаги Daimler проседали в первые часы торгов на фоне сообщений о возможных обвинениях в продажах автомобилей, которые не соответствуют экологическим требованиям. Бумаги фармацевтической AstraZeneca Plc провалились более чем на 4% на фоне новостей об уходе руководителя на пост в конкурирующей корпорации. К 15:15 (мск) DAX – 12634,26 п. (+0,06%), CAC 40 – 5247,7 п. (+0,49%), FTSE 100 – 7415,02 п. (-0,03%).

Нефть в дневные часы торговалась в минусе. Международное энергетическое агентство в своём ежемесячном обзоре отмечает рост потребления даже в ФРГ и США, но этого пока не хватает, чтобы преодолеть избыток предложения. Фактически каждый месяц появляется что-то, что ставит под сомнение балансировку рынка. В июне МЭА отмечает резкий рост добычи в Ливии и Нигерии, а ещё и низкий уровень дисциплины выполнения соглашения по сокращению добычи в странах OPEC. Получается, что OPEC соблюдала взятые на себя обязательства на 78%. Общая мировая добыча в июне выросла на 0,72 млн бар. до 97,46 млн бар. в сутки. Основной прирост обеспечили Ливия и Нигерия, которые стали добывать на 700 тыс. бар. в день больше.

К 15:15 (мск) Brent – $47,64 (-0,21%), WTI – $45,48 (-0,02%), золото – $1220,1 (+0,08%), медь – $5937,07 (+0,34%), никель – $9235 (+0,33%), палладий – $868,65 (+0,82%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 95,46. AUD укреплялся на 0,65%, а NZD – на 1,0%. CAD торговался без существенных изменений после резкого движения накануне. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,142 (+0,04%), GBP/USD – $1,294 (+0,41%), USD/JPY – 113,12 (-0,05%).

Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось за прошлую неделю на 3 тыс. до 247 тыс. Однако не это является фокусом внимания рынка. Цены производителей США выросли за июнь на 0,1%, а Core PPI – на 0,2%. Соответственно, экономическая статистика подтверждает слова председателя ФРС Йеллен о том, что впереди нас ждёт не так много повышений ставки, а ФРС следит за слишком низкой инфляцией. Вряд ли в условиях подобного роста цен требуются более агрессивные действия. Между тем, фьючерс на индекс доллара немного сократил свои потери и торговался на уровне 95,51. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе, указывая на возможное продолжение роста американского рынка, который на полных парах въезжает в период корпоративных отчётов.

Ситуация на российском рынке допускает небольшую просадку индекса ММВБ для снятия перекупленности. С другой стороны, повышение объёмов торгов говорит о том, что желающих выйти из рынка довольно много. В любом случае если неделю индекс закроет выше 1950 пунктов, то для продолжения роста будут основания. Однако четверг может завершиться и небольшим снижением.

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