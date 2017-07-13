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mfd.ruАналитикаКомментарии13 июля 2017 г.Открытие Брокер: Объединение "Яндекс.Такси" и U...
сегодня
14:35

Открытие Брокер: Объединение "Яндекс.Такси" и Uber резко повысило капитализацию "Яндекса"

Данная новость является крайне позитивной для бизнеса «Яндекса» и рыночной капитализации компании. По итогам отчетности за 1 квартал 2017 года финансовые и операционные показатели «Яндекс.Такси» позволяли оценить стоимость данного бизнеса примерно в 20% от общей рыночной капитализации «Яндекса». Между тем, исходя из оценок стоимости объединенной компании и доли в ней «Яндекса», на сегмент такси теперь приходится до половины рыночной капитализации компании. Неудивительно, что новость объединении компаний обусловила рост рыночной капитализации «Яндекс» на Московской бирже более чем на 19%. Тем не менее обращу внимание на такой немаловажный аспект объединения бизнеса «Яндекс.Такси» и Uber, как договор о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. Подробный механизм работы роуминга не раскрыт, но есть опасения, что он сильно замедлит или, в худшем случае, сделает невозможной глобальную экспансию «Яндекс.Такси» за пределами рынка стран Восточной Европы.

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