Открытие Брокер: Объединение "Яндекс.Такси" и Uber резко повысило капитализацию "Яндекса" Данная новость является крайне позитивной для бизнеса «Яндекса» и рыночной капитализации компании. По итогам отчетности за 1 квартал 2017 года финансовые и операционные показатели «Яндекс.Такси» позволяли оценить стоимость данного бизнеса примерно в 20% от общей рыночной капитализации «Яндекса». Между тем, исходя из оценок стоимости объединенной компании и доли в ней «Яндекса», на сегмент такси теперь приходится до половины рыночной капитализации компании. Неудивительно, что новость объединении компаний обусловила рост рыночной капитализации «Яндекс» на Московской бирже более чем на 19%. Тем не менее обращу внимание на такой немаловажный аспект объединения бизнеса «Яндекс.Такси» и Uber, как договор о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. Подробный механизм работы роуминга не раскрыт, но есть опасения, что он сильно замедлит или, в худшем случае, сделает невозможной глобальную экспансию «Яндекс.Такси» за пределами рынка стран Восточной Европы. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте