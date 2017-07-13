ГК Forex Club: Нефть ослабит рубль и сдержит рост ММВБ

В четверг российские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. ММВБ растет на 0,24%. РТС теряет 0,08% под влиянием валютного фактора. В лидерах роста Полиметалл (3,42%), Баншнефть (2,07%) и Yandex (1,65%).

Наиболее сильное падение демонстрируют Аэрофлот (-4,42%), группа Черкизово (-2,33%) и префы Башнефти (-1,22%).

Российский ММВБ продолжает сохранять позитивный настрой. Бенчмарк нацеливается на подъем к уровню 1973. Поддержку он получает на фоне роста мировых индексов, которые с оптимизмом восприняли недостаточно агрессивные комментарии главы ФРС США, сделанные в среду. После выступления Йеллен рынок практически не сомневается в том, что в сентябре ФРС США ставку повышать не будет. Также в пользу ММБВ работает и возобновившееся снижение рубля. А вот цены на нефть могут выступать сдерживающим рост фактором.

Brent снова оказалась под давлением. Котировки к текущему моменту отметили локальный минимум на уровне 47,17. Рынок всерьез опасается сохранения дисбаланса спроса и предложения. Данные от Минэнерго США хоть и отразили снижение коммерческих запасов в стране, но при этом сигнализировали и продолжающемся росте объемов добычи – до двухлетнего максимума. Также стало известно о том, что страны-члены ОПЕК в июне нарастили производство до 32,61 млн баррелей в сутки. Поэтому пока оснований для внушительного роста энергоносителя нет. Следовательно, динамика будет ограничена диапазоном 45 – 50 долларов за баррель по марке Brent.

Рубль, который вчера смог укрепиться, сегодня снова оказался под давлением. Котировки пары USD/RUB поднялись к уровню 60,22. Настрой Джанет Йеллен, конечно, поддержал рискованные активы. Но у рубля есть факторы риска. Во-первых, негативная динамика нефтяных котировок. Во-вторых, история с антироссийскими санкциями. Таким образом, динамика пары будет ограничена диапазоном 60,00 – 61,00 руб./доллар.

Ирина Рогова, аналитик

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