ГК Forex Club: НЕФТЬ: когда Brent сможет закрепиться выше 50 долларов

Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на недельных максимумах по мере того, как данные по снижению запасов за последнюю неделю в США был нивелированы ростом добычи.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 13 июля в 10:30 по московскому времени торговались на уровне 47,53 доллара за баррель, подешевев за сутки на 1,5%. Американский эталон WTI находился в районе 45,80, утратив 1,1%.

Агентство энергетической информации США вчера опубликовало свой традиционный еженедельный отчет, в котором зафиксировало падение коммерческих запасов сырой нефти на 7,6 миллиона, а бензинового топлива на 1,6 миллиона. Рост добычи в США за неделю составил 59 тысяч баррелей в сутки до 9,397 миллиона.

Падение запасов за прошлую неделю более чем вдвое превысило медиану прогнозов. Это очень серьезный позитив для цен. Однако, он был нивелирован очередным ростом добычи. Соответственно, контракты так и не смогли приблизиться к 50 долларам за баррель и оставались в коридоре 45-50.

Тем не менее, падение запасов, при растущей добыче, в очередной раз подчеркивает факт, который почему-то игнорируется рынком. Добываемая сланцевыми компаниями нефть в основном легкая. Это конденсат. В то время как нефтепереработке США в большей части требуются средние и тяжелые сорта. Они в основном импортируются. Добываемая сланцевыми компаниями легкая нефть идет в запасы.

Эффективность решения ОПЕК+ по сокращению добычи будет более показательно по динамике запасов в других странах. Например, ОЭСР. Только данные за май-август мы получим в октябре-ноябре. Именно ближе к этому периоду цены смогут прочно закрепиться вше 50 долларов за баррель. Сейчас нас, скорее всего, ждут колебания в диапазоне 45-50. Может 47-52, при краткосрочных выпадениях из этого коридора контрактов с ближайшими сроками экспирации в силу их высокой волатильности.

Валерий Полховский, аналитик

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