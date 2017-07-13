Банк "Глобэкс": американский рынок будет расти «Индекс ММВБ откроется ростом благодаря подъему азиатских фондовых индексов, которые повторяют динамику американских аналогов в 1,5% на торгах в среду. Основанием этому послужило заявление Главы ФРС США о неопределенности экономической перспективы, а именно неуверенность в том, что инфляция будет успевать расти вместе с увеличение процентной ставки. Поскольку рост процентной ставки влечет рост процентных издержек что будет способствовать росту цен. Но этот эффект работает с небольшим временным лагом, поэтому американский регулятор отложит на несколько месяцев увеличение верхнего уровня процентной ставки. Получается, что деньги не будут подниматься в стоимости, поэтому инвесторы пошли за покупками на фондовый рынок, так как скоро начнется сезон отчетности за II квартал. Таким образом, акции компаний с хорошим прогнозом прибыли и ежеквартальными дивидендными выплатами будут пользоваться спросом». Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте