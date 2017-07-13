ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,2-0,3%

Американские индексы в среду выросли на заявлениях Йеллен и повышении цен на нефть. S&P 500 поднялся на 0,73%, Dow Jones – на 0,57%, высокотехнологичный индекс NASDAQ подорожал на 1,1%. Сегодня американские индексы также растут. S&P 500 прибавил 0,09%, Dow Jones – 0,05%, Nasdaq - 0,21%.

Нефтяные котировки в среду выросли на фоне сокращение запасов нефти при повышении добычи. Brent подорожала на 0,46% до $47,74, а WTI - на 1,0% до $45.49. Сегодня цены на нефть слабо снижаются после роста накануне.

Brent опустилась на 0,06% до $47,71 за баррель, а WTI - на 0,07% до $45.46 за баррель. Цены на базовые металлы сегодня растут. Алюминий прибавил 0,71%, медь - 0,24%, никель - 0,60%. Азиатские индексы растут вслед за американским рынком. Nikkei225 прибавил 0,1%, KOSPI – 1,2%, австралийский индекс ASX All Ordinaries – 1,1%, китайские индексы также выросли: Shanghai Composite поднялся на 0,6%, Hang Seng – на 1,1%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы данные о бюджете страны в июне, а также данные о динамике цен производителей в июне, а также о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. Кроме того, состоится выступление председателя ФРС Дж.Йеллен, а также член совета управляющих ФРС Л.Брейнард. Бюджетное управление Конгресса США опубликует подробный анализ проекта бюджета на 2018 год, представленного президентом Д.Трампом. Председатель ФРБ Чикаго Ч.Эванс обсудит текущую экономическую и денежно-кредитную политику США на ежегодном саммите в Айдахо. В Германии обнародуют окончательные данные об изменении потребительских цен в июне. Во Франции опубликуют данные об изменении потребительских цен в июне. Китай обнародует данные о внешней торговле, а также сведения об импорте и экспорте сырья за июнь. В России сегодня ТМК опубликует операционные результаты за I пол. 2017 года.

Состоится заседание совета директоров в Газпроме и Коксе. МГТС, АФК Система и Высочайший закроют реестр на получение дивидендов за 2016 год.

Мы ждем позитивного открытия торгов на российском рынке с ростом на 0,2-0,3% на фоне восстановления цен на нефть и роста мировых индексов

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