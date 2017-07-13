Альпари: Рубль отыграл потери

Вчера по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 75,50 коп. (-1,24%), до 60,00 руб., курс евро – на 116,75 коп. (+1,68%), до 68,49 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (+60,0%), евро/рубль – 389,0 млн евро (+20,32%).

Центральный банк России с 13 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 11,70 коп., до 60,6227 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,4494 руб., что выше предыдущего дня на 24,87 коп.

В среду рубль отыграл большую часть потерь предыдущих торговых дней. Он незначительно укрепился к иностранным валютам в начале торговой сессии и сильно подорожал после публикации текста доклада главы ФРС США Джанет Йеллен и повышения стоимости Brent до $48,72.

Позже в своем выступлении глава ФРС США Дж. Йеллен заявила, что темпы роста экономики США достаточно высоки для дальнейшего повышения ставки и уменьшения портфеля облигаций. Доллар укрепился ко всем основным своим конкурентам, но подешевел к рублю.

Почему рубль укрепился? Создалось несколько условий для его укрепления. Во-первых, российская валюта отыгрывала четырехпроцентный рост нефтяных котировок за вторник. Во-вторых, американский регулятор не видит необходимости в резком повышении ставок. В-третьих, наблюдался высокий спрос на российские гособлигации.

Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 30 млрд рублей при совокупном спросе в 59,984 млрд рублей. Индекс RGBI поднялся на 0,18%, до 137,21.

Сегодня, 13 июля, нефть торгуется в небольшом плюсе. Судя по спросу на ОФЗ и небольшой рост индекса RGBI, страх у инвесторов прошел. Ключевым драйвером для рубля остается нефть.

Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 7 июля, снизились на 7,6 млн баррелей, до 495,4 млн баррелей (прогноз был 2,85 млн баррелей). Запасы бензина уменьшились на 1,647 млн баррелей (прогноз был -1,147 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились 3,13 млн баррелей (прогноз был 1,13 млн баррелей). Добыча нефти в США за неделю выросла на 59 тыс., до 9,397 млн баррелей в сутки.

Рынок отреагировал ростом цен на Brent до $48,72, после чего последовал откат к уровню $47,32. Негативное влияние на цены могли оказать несколько факторов: увеличение добычи нефти в США, укрепление доллара после публикации доклада текста главы ФРС США Дж. Йеллен и выход ежемесячного отчёта ОПЕК. В отчете, в частности, говорится, что картель в июне увеличил добычу нефти, несмотря на соглашение по её ограничению. Рост был вызван увеличением добычи в Ливии, Нигерии, Анголе, Ираке и Саудовской Аравии.

Сегодня утром на торгах в Азии за баррель Brent дают $47,74. Трейдеры пока не верят в дальнейший рост котировок. Коррекция по нефти с отметки $48,72 все-таки была резкая. Чтобы её нивелировать, покупателям необходимо до американской торговой сессии вернуться к $48,72 за баррель Brent. Сделать это на дорожающем долларе при отсутствии новостного фона вряд ли получится.

Если на торгах в Европе баррель Brent подорожает до $48,60, то курс доллара снизится до 59,75 руб. Нефтетрейдеры не особо верят в дальнейший рост цен на нефть, поэтому укрепление рубля будет сдержанным. Если нефтяные котировки останутся консолидироваться на уровне $47,80 за баррель Brent, то курс доллара сохранит боковое движение около отметки 60 руб.

Владислав Антонов, аналитик

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