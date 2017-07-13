Открытие Брокер: Рынок попробует закрепить вчерашний успех

По итогам торгов 12 июля индекс ММВБ – 1954,39 п. (+0,86%), а РТС – 1025,68 п. (+2,41%). Торги среды прошли на достаточно больших объёмах. Индекс ММВБ преодолел зону сопротивления 1920-1950 п. и закрыл день в позиции для дальнейшего роста. Благоприятных факторов было достаточно много. Растущая нефть, позитивный взгляд ЦБ РФ, да и ожидаемые дивидендные отсечки тоже привлекали покупателей. В среду последний день с дивидендами торговались бумаги «Аэрофлота» (+3,59%). Лидерами дня стали бумаги: «Мосэнерго» (+4,88%), ап Сбербанк (+3,87%), «Интер РАО» +3,09%, Московская биржа (+3,04%). К слову говоря, интерес инвесторов к финансовому сектору говорит о возвращении крупных игроков, включая нерезидентов. Бумаги Сбербанка подорожали на 2,51%, а на рынке у них репутация опережающего индикатора, да и вхождения в «бычий» рынок осталось немногим более 3%. Существенно подросли и бумаги нефтяных компаний, которые отреагировали на рост цены Brent до $48 за баррель: «ЛУКОЙЛ» (+1,37%), «Роснефть» (+0,3%), «Сургутнефтегаз» (+1,34%). Аутсайдерами дня стали: «Аптеки 36и6» (-4,79%), АФК «Система» (-3,71%) (торговались первый день без дивидендов, да и заседание суда по иску «Роснефти» было перенесено), «МРСК Центра» (-3,27%). Сильные операционные результаты представила «Северсталь» (+2,54%). Продажи продукции из стали выросли на 9% в II квартале во многом из-за возобновления роста строительства, что стало возможно благодаря снижению ставок по ипотеке. ММК (+1,87%) отчитался о росте прибыли по РСБУ в I полугодии на 25,8%. В целом техническая картина по индексу ММВБ говорит о возможности дальнейшего роста до 2000 пунктов, а затем и до 2100 пунктов. Однако помешать этому могут дивидендные отсечки на будущей неделе.

Рубль также провёл день в укреплении как за счёт нефти, так и слабости самого доллара. Во-первых, стоит сказать об успешных аукционах ОФЗ, которые провёл Минфин. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД серии 26222 в объёме 20 млрд рублей при спросе 33,579 млрд рублей. Средневзвешенная доходность по бумагам с погашением 16 октября 2024 года составила 8,11%. На втором аукционе удалось разместить весь предложенный объём ОФЗ-ПК выпуска 29012 на 10 млрд рублей. Спрос составил 26,4 млрд рублей при средневзвешенной доходности 9,75%. Таким образом, мы вновь наблюдаем достаточный спрос при доходностях ОФЗ-ПД выше 8%. Соответственно, подобная доходность сохраняет привлекательность для рубля, тем более, что основная коррекция по факту сокращения разрыва в ставках ЦБ РФ и валют фондирования почти завершилась. ЦБ РФ также порадовал рынок возобновлением надежд на снижение ставки. В бюллетене «О чём говорят тренды» говорится: «Несмотря на временное ускорение в июне, инфляция остаётся на траектории, способствующей достижению цели 4% к концу 2017 года». Эксперты ЦБ считают ускорение инфляции в июне временным, хотя на фоне проблемного урожая оно может оказаться не столь кратким. Тем не менее отмечается: «Экономика во II квартале закрепилась на траектории невысокого, но устойчивого роста, которому не препятствовали временные колебания внешних условий в июне. Рост сопровождается уверенным восстановлением внутреннего спроса. Опросные показатели также указывают на вероятное сохранение высоких темпов роста промышленности в ближайшие месяцы». Впрочем, позднее вышел отчёт Росстата, который показал недельную инфляцию на уровне 0,1%, а с начала года 2,7%, что все же сохраняет риски недостижения целевого уровня ЦБ РФ. И ещё немного о торговом балансе. Положительное сальдо выросло в мае на 12,2% по сравнению с маем 2016 года. Со стороны экономики у рубля все в достаточном порядке, лишь внешние факторы оказывают на него существенное влияние. К вечеру среды доллар ослаб до 60,0 рублей (-1,24%), а евро – до 68,49 (-1,68%).

Американские торги проходили на фоне выступления председателя ФРС Джанет Йеллен перед законодателями с полугодовым отчётом. Главное, что услышал рынок, это то, что она сказала о незначительном числе повышений ставок, которое ещё может потребоваться. «Учитывая текущие оценки, ставка ФРС не должна будет повышаться слишком сильно, чтобы достичь нейтрального уровня, который не стимулировал бы или не замедлял экономическую активность», - заявила она. Йеллен также сообщила о том, что ФРС следит за слишком низкой инфляцией. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств США снизилась до 2,302%, а Dow Jones подскочил до рекордного значения. Американский доллар сначала ослаб относительно евро, но затем смог устроить контрнаступление, так как перспективы более длительного и агрессивного повышения ставки существенно ослабли. Между тем, в соседней Канаде произошло то, что не происходило уже семь лет. Канадский регулятор повысил ставку на 25 базисных пункта до 0,75%. Однако вернёмся к американскому рынку. Заявления госпожи Йеллен были негативно встречены инвесторами в банковские бумаги: Bank of America (-1,02%), Citigroup (+0,15%), J.P. Morgan (-0,3%). Более оптимистично торговался IT-сектор: Microsoft (+1,66%), Facebook (+2,34%), Intel (+0,97%). Естественно, что в плюсе были бумаги, известные высокими дивидендами. По итогам дня DJIA прибавил 0,57% до 21532,14 п., S&P 500 укрепился на 0,73% до 2443,25 п.

Азиатские инвесторы получили заряд бодрости от американских коллег и поддержали рост местных индексов. Даже японский Nikkei 225 игнорировал укрепление иены до 113,0 за доллар. Китайский экспорт в июне вырос на 11,3% (при ожиданиях роста на 8,7%), а импорт подскочил на 17,2% (при ожиданиях 13,1%). Положительное сальдо торгового баланса КНР выросло до $42,77 млрд. Таким образом, рынок вновь получает подтверждение достаточно здорового мирового потребительского спроса. Вместе с оценками председателя ФРС экономики США это создаёт весьма позитивную картину для инвесторов. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3209,51 п. (+0,37%), Nikkei 225 – 20106,33 (+0,04%).

Нефть накануне смогла подорожать, но американская добыча заметно охладила оптимистов. Согласно отчёту Минэнерго США, на неделе, завершившейся 7 июля, коммерческие запасы нефти сократились на 7,6 млн бар. до 495,4 млн бар. Запасы бензина снизились на 1,6 млн бар., а дистилляты выросли на 3,1 млн бар. Импорт на отчётной неделе снизился на 132 тыс. бар. до 7,6 млн бар. в сутки. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,7 млн бар. в сутки общих топливных поставок (или +2,8% за год), 9,7 млн бар. бензина в сутки (или -0,3% за год), а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки (или +8,8% за год). Однако статистика производства смогла значительно ограничить активность «быков», так как добыча за отчётную неделю повысилась на 59 тыс. бар. до 9,397 млн бар. в сутки. На азиатских торгах нефть получила поддержку из Китая, где импорт в июне составил 8,79 млн бар. в сутки. Это на 17,9% больше, чем в июне прошлого года, но на 2,9% меньше, чем в мае. В целом за первое полугодие КНР импортировала 8,55 млн бар. в сутки или на 13,8% больше, чем в I полугодии 2016 года. Столь существенный рост связан как с падением добычи в самом Китае, так и с продолжающимся ростом потребления. К 9:00 (мск) Brent – $47,62 (-0,25%), WTI – $45,36 (-0,29%), золото – $1222,5 (+0,28%), медь – $5927,15 (+0,17%), никель – $9265 (+0,65%), палладий – $862 (+0,05%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 95,36. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,145 (+0,32%), GBP/USD – $1,291 (+0,12%), USD/JPY – 113,02 (-0,14%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

- в 9:45 (мск) – инфляция во Франции,

- в 10:00 (мск) – инфляция в Испании,

- в 15:30 (мск) – первичные обращения за пособием по безработице в США и цены производителей,

- в 17:00 (мск) – выступление председателя ФРС Джанет Йеллен,

- в 18:30 (мск) – речь президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса,

- в 20:00 (мск) – речь члена FOMC Л. Брэйнарда,

- в 21:00 (мск) – отчёт по бюджету США.

Ситуация на внешних рынках предполагает очередной позитивный старт торгов в России. Достаточно дорогая нефть и слабый доллар также будут способствовать укреплению рубля.

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