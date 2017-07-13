ИФК «Солид»: Прилив оптимизма поднимает мировые фондовые индексы

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $47.8 за баррель на фоне вышедших неоднозначных данных нефтяной статистики, указавших, как на снижение запасов, так и на рост производства «черного золота» в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1955 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор может продолжить свой подъем, однако перед приближающимися выходными риски коррекции к текущей волне роста будут нарастать.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 1.19% при оборотах торгов чуть выше среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало повышение котировок акций нефтегазовых гигантов BP (+1.9%), Royal Dutch Shell (+1.6%), фармацевтических компаний AstraZeneca (+2.2%), GlaxoSmithKline (+1.6%), Shire (+2.7%) и компаний потребительского сектора British American Tobacco (+1.9%), Diageo (+1.8%), Reckitt Benckiser (+2%). Подъем британского фондового рынка вчера отмечался широким фронтом, в составе индекса FTSE 100 рост котировок вчера продемонстрировали более 80% акций. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в среду вырос на 1.59% при оборотах торгов немного больше среднемесячных, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции производителя автомобильных комплектующих Valeo (+3.1%) и фармацевтической компании Sanofi (+3.1%). Немецкий индикатор DAX (+1.52%) вырос на фоне подъема котировок акций Bayer (+2.3%), Siemens (+1.9%) и Daimler (+2%).

Фондовый рынок США в среду возобновил рост. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones (+0.57%) обновил свой исторический максимум, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций торговой сети Home Depot (+1.3%) и компании EI du Pont (+2.8%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 1.1% на фоне повышения в цене акций Microsoft (+1.7%), Facebook (+2.3%), Alphabet (+1.5%) и Nvidia (+4.3%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.73%) также прибавил при оборотах торгов слегка ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора информационных технологий (+1.3%). Выступившая вчера глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что экономика США, скорее всего, продолжит расти в ближайшие годы, и это позволит и дальше постепенно повышать процентные ставки.

Рынок акций РФ в среду прибавил. Индекс ММВБ (+0.86%) вырос при оборотах торгов на четверть выше среднемесячных. При этом наибольшее позитивное влияние на рост индекса ММВБ оказали акции Сбербанка (+2.5%) и ЛУКОЙЛа (+1.4%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+2.41%) вырос больше благодаря укреплению рубля к доллару. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Из числа событий, способных оказать значимое влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выступление главы Банка России в рамках проходящего в Санкт-Петербурге Международного финансового конгресса, а также продолжение «тестимонии» главы ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе США. Среди ожидаемых российских корпоративных событий отметим запланированную публикацию операционных результатов ТМК за 2 квартал, а также экс-дивидендную дату для акций «Аэрофлота», экс-дивидендный разрыв в которых окажет незначительное негативное влияние на поведение индекса ММВБ.

Другая аналитика