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mfd.ruАналитикаКомментарии12 июля 2017 г.ГК "Forex Club" : Рубль резко укрепился еще до ...
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18:33

ГК "Forex Club" : Рубль резко укрепился еще до выхода данных по нефти и выступления Джанет Йеллен. Просто появились слухи, что ОПЕК созывает экстренное совещание 17 июля

Рубль

резко укрепился еще до выхода данных по нефти и выступления Джанет Йеллен. Просто появились слухи, что ОПЕК созывает экстренное совещание 17 июля.

Пока неизвестно, что будет обсуждаться. Но очевидно, что если совещание экстренное, значит картель готов идти на дополнительные уступки. И возможно будут договоренности по поводу дополнительного сокращения. Нефть немного подросла первоначально, получив еще и поддержку со стороны резко сократившихся запасов в подземных хранилищах. Brent достигла в моменте 48,73 долл./барр. Однако вновь выросшие объемы добычи усмирили ее пыл и вернули в район 47,50 долл./барр.

Тем временем, Джанет Йеллен оказалась чуть менее агрессивной, чем ожидалось. И дала понять, что все же будет наблюдать за инфляцией, прежде чем принять решение по ставке. И это тоже поддержало рубль.

В целом, сейчас создаются условия для некоторого укрепления рубля в связи с более слабой позицией доллара и вероятности вмешательства ОПЕК в ситуацию с нефтью. В таких условиях USD/RUB может направиться в район 59,60 и далее 59,00.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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