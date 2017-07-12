Альпари: Евро/доллар корректируется после вчерашнего ралли

В начале европейской сессии заместитель главы Банка Англии Бен Бродбенд (Ben Broadbent) после вчерашнего удара нанес ему ещё один, чтобы дольше валялся и своей слабостью поддержал британский экспорт. На этот раз он заявил в интервью газете Press and Journal о том, что не готов голосовать за повышение ставки. Курс фунт/доллар отреагировал снижением на 35 пунктов на его заявления. Сессионный минимум зафиксировался на отметке 1,2812. На данных по безработице в Великобритании британец встал на коленки, отыграв у доллара США 58 пунктов, до 1,2870.

Курс евро/доллар снизился до 1,1442 (-48 пунктов) на фоне коррекционного движения кросс пары евро/фунт (-52 пункта) вызванного британской статистикой. Откат в основной паре составил 45% от восходящего движения с 1,1383 до 1,1490. Закрытие часа ниже 1,1436 станет переломным уровнем для покупателей. Падение ниже 50% спровоцирует их к закрытию длинных позиций перед выступлением председателя ФРС США Йеллен.

Если бы во вторник неопубликованная в твиттер Трампом–младшим электронная переписка его встречи с российским адвокатом и заявления Бена Бродбенда, то курс евро/доллар бы уже торговался ниже 1,1380. Теперь пищу для ума трейдеров должна дать Дж. Йеллен. Рынок закладывал в цены три повышения. Любой намек на одно повышение ставки в текущем году вызовет ослабление доллара по всему рынку. Если её речь будет нейтральная, курс евро/доллар продолжит коррекционное движение до 1,1425.

Европейская статистика:

Индекс промышленного производства в Еврозоне за май составил 1,3% м/м, 4,0% г/г (прогноз 1,1% м/м, 3,6% г/г, предыдущие значения пересмотрены с 0,5% м/м, 1,4% г/г до 0,3% м/м, 1,2% г/г).

Изменение числа безработных в Великобритании за июнь составило 6,0 тыс. (прогноз был 10,0 тыс., предыдущее значение 7,3 тыс. до 7,5 тыс.).

Индекс среднего заработка в Великобритании за последние три месяца, включая май, составил 1.8% за год (прогноз был 1.8% за год, предыдущее значение 2.1% за год).

Владислав Антонов, аналитик

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