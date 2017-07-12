Открытие Брокер: Риторика главы ФРС может резко перевернуть ситуацию на рынке

К 15:18 (мск) индекс ММВБ – 1955,18 п. (+0,91%), РТС – 1016,74 п. (+1,52%). К середине дня российский рынок демонстрировал рост на средних объёмах. Относительно спокойный внешний фон, дорожающая нефть и стабильный рубль позволили покупателям взять рынок под контроль. Растут бумаги «Аэрофлота» (+0,74%), которые торгуются последний день с дивидендами. В лидерах роста бумаги: «Мечел» (+3,66%), «Мосэнерго» (+3,11%), ММК (+2,97%), «Интер РАО» (+2,91%), Московская биржа (+2,65%). В целом финансовый сектор смотрится сильно, что может свидетельствовать о возвращении нерезидентов в российские бумаги: Сбербанк (+2,07%), ВТБ (+0,28%). Бумаги АФК «Система» (-3,59%) торгуются первый день без дивидендов. Среди аутсайдеров значатся: «МРСК Центра» (-2,37%), «Аптеки 36,6» (-1,31%), ап «Транснефть» (-1,27%), «Мостотрест» (-0,79%). И, наконец, вслед за нефтью растут и бумаги российских нефтяных компаний: «ЛУКОЙЛ» (+0,97%), «Роснефть» (+1,881%). В случае закрытия дня и недели выше 1950 пунктов можно ожидать продолжения роста индекса ММВБ с перспективой взятия отметки 2000 пунктов, а также движения в сторону 2100 пунктов. Однако на фоне дивидендных отсечек это будет достаточно сложно сделать. В частности, на следующей неделе закроют реестры бумаги «Газпром», «ФСК ЕЭС», «АЛРОСА».

Рубль укреплялся вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2915 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,13%, недельная – до 9,20%, а месячная осталась на уровне 9,23%. В среду Минфин проводит размещения ОФЗ двух выпусков. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД серии 26222 в объёме 20 млрд рублей при спросе 33,579 млрд рублей. Средневзвешенная доходность по бумагам с погашением 16 октября 2024 года составила 8,11%. Таким образом, мы вновь наблюдаем достаточный спрос при доходностях выше 8%. Соответственно, подобная доходность сохраняет привлекательность для рубля, тем более, что основная коррекция по факту сокращения разрыва в ставках ЦБ РФ и валют фондирования почти завершилась. Впрочем, если в среду председатель ФРС Джанет Йеллен выступит в лучших «ястребиных» традициях, то российская валюта может потерять ещё пару процентов против американца. Между тем, в бюллетене ЦБ «О чём говорят тренды» говорится, что «Несмотря на временное ускорение в июне, инфляция остаётся на траектории, способствующей достижению цели 4% к концу 2017 года». Эксперты ЦБ считают ускорение инфляции в июне временным, хотя на фоне проблемного урожая оно может оказаться не столь кратким. Тем не менее в исследовании отмечается то, что «Экономика во II квартале закрепилась на траектории невысокого, но устойчивого роста, которому не препятствовали временные колебания внешних условий в июне. Рост сопровождается уверенным восстановлением внутреннего спроса. Опросные показатели также указывают на вероятное сохранение высоких темпов роста промышленности в ближайшие месяцы». К 15:18 (мск) пара USD/RUB снижалась на 0,27% до 60,595, EUR/RUB теряла 0,4% до 69,385.

Росту европейских индексов способствовали как сильная статистика, так и нефть. Сектор энергетики в текущем году оказался худшим в Европе. Соответственно, весьма сильный отскок котировок нефти оказался достаточным событием для активных покупок или закрытия коротких позиций. Royal Dutch Shell (+1,27%), Total SA (+0,95%), Tullow Oil (+2,54%).

Рост промышленного производства в еврозоне составил в мае 4% в годовом выражении (при ожиданиях 3,6%). Безработица в Великобритании упала в мае до 4,5% (при ожиданиях 4,6%). Британский фунт на этом фоне немного укрепился против доллара США. К 15:15 (мск) DAX – 12519,57 п. (+0,66%), CAC 40 – 5188,93 п. (+0,94%), FTSE 100 – 7391,66 п. (+0,84%).

Рынок нефти испытывает противоречивые влияния. Накануне API сообщил о сокращении запасов нефти на 8,1 млн бар., а Минэнерго снизило прогноз роста добычи на 2018 год до 9,9 млн бар. Между тем, в свежем докладе OPEC говорится о том, что в июне производство в организации выросло на 393 тыс. бар. в сутки до 32,611 млн бар. Основной прирост обеспечили Ливия и Нигерия, но и Саудовская Аравия с Ираком внесли свою лепту. Источники в Саудовской Аравии говорят о сокращении экспорта в августе сразу на 600 тыс. бар. в сутки. В докладе OPEC указывается на то, что потребность в нефти в 2018 году составит 32,2 млн бар. в сутки, что на 60 тыс. бар. меньше, чем в 2017 году. Доклад организации несколько подорвал оптимизм на рынке, поскольку отразил вполне очевидный факт, что дисциплина может быть не той, о которой отчитываются члены, да и рост производства в Ливии и Нигерии во многом компенсирует предпринятые усилия по балансировке рынка. Вечером в 17:30 (мск) выйдет отчёт Минэнерго США по запасам, но более важным будет статистика по производству, так как покажет устойчивость американских производителей перед ценами ниже $45 за баррель. К 15:15 (мск) Brent – $48,15 (+1,33%), WTI – $45,73 (+1,53%), золото – $1215,6 (+0,07%), медь – $5928,25 (+0,64%), никель – $9220 (+0,99%), палладий – $855,15 (+0,98%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 95,53. AUD и NZD укреплялись до 0,2% против валюты США, а вот CAD немного слабел перед заседанием Банка Канады, на котором может быть принято решение по повышению ставки. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,145 (-0,12%), GBP/USD – $1,288 (+0,23%), USD/JPY – 113,54 (-0,37%).

Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,1%. Старший сын Д. Трампа опубликовал свою переписку по делу о встрече с русским юристом. И, естественно, в ней нет ничего критичного. Поэтому рынок вновь сосредотачивается на политике РФС. В среду начинается двухдневное выступление председателя ФРС Джанет Йеллен перед законодателями. С одной стороны, в последние дни прозвучало несколько осторожных заявлений представителей ФРС о необходимости быть осторожным в дальнейшем повышении ставки, но всё же большинство пока склонно ожидать ещё одного повышения до конца года. Госпожа Йеллен может быть достаточно жёсткой. Между тем, российский рынок имеет шанс развить своё наступление благодаря дорожающей нефти и возвращению спроса на российские ОФЗ. Закрытие индекса ММВБ на дневном графике выше 1950 пунктов открывает дорогу к 2000 отметке. Хотя помешать этому могут многочисленные дивидендные отсечки.

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