Открытие Брокер: Разделение "Евросети" повысит рентабельность операторов в среднесрочной перспективе

Исходя из имеющейся на текущий момент информации, разделение актива между российской дочкой Veon («Вымпелом») и «Мегафоном» можно считать умеренно позитивной новостью для обеих компаний. В обоих случаях не исключено небольшое улучшение маржи на уровне OIBDA в среднесрочной перспективе из-за сокращения ряда статей операционных расходов. Так, должны сократиться маркетинговые расходы на фоне снижения расходов на продажу контрактов.

Как показывает практика, структура собственников без единого мажоритарного акционера (российские операторы до сих пор владели «Евросетью» на равных правах) часто негативно сказывается на реализации рыночной стратегии и размывает стоимость актива, поскольку провоцирует противоречия между акционерами. Помимо этого, на фоне стагнации российского рынка мобильной связи российские операторы в последнее время вынуждены были агрессивно сокращать издержки. В последнем случае выход «Вымпелкома» из капитала «Евросети» и консолидация ее «Мегафоном» позволит продолжить реализацию стратегий операторов по сокращению издержек в своих розничных сегментах, в т.ч. за счет консолидации ранее разрозненных активов.

На текущий момент не было официальных заявлений по распределению долга и денежной позиции ритейлера между ее акционерами, поэтому оценивать эффект сделки на денежные потоки и дивидендные выплаты операторов преждевременно.

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