ГК Forex Club: Рубль после коррекции снова упадет

Новый торговый день российские индексы открыли на позитивной территории. ММВБ растет на 0,49%. РТС добавляет 1,0%. В лидерах роста Интер РАО (2,12%), МегаФон (1,73%) и Московская Биржа (1,53%).

Наиболее сильное падение демонстрируют группа Черкизово (-1,87%), Система (-1,82%) и Акрон (-1,39%).

Российский ММВБ продолжает расти, нацеливаясь на уровень 1973. Поддержку сегодня он получает на фоне позитивной динамики цен на нефть. Brent отметила локальный максимум на уровне 48,41. Позитивное влияние на котировки энергоносителя оказали опубликованные вчера данные по запасам нефти в США от API. Показатель отразил существенное сокращение - на 8,13 млн баррелей. Это дает основания полагать, что и сегодня отчет от Минэнерго США будет достаточно позитивным. И на этом фоне нефть может продолжить движение в район уровня 50 долларов за баррель по Brent.

Рост цен на черное золото поддержало и рубль. Котировки пары USD/RUB отступили от максимумов, скатившись к отметке 60,50. Конечно, не стоит рассчитывать на активное восстановление рубля. Хэдж-фонды увеличили позиции на продажу российской валюты. Кроме того, еще не затихла история с предполагаемым вмешательством России в выборы в США. Все это повышает вероятность усиления санкций против РФ. Естественно, что подобные опасения не пойдут на пользу рублю. Однако сегодня шансы на продолжение коррекции есть при условии, что нефть продолжит движение вверх. Но в районе уровня 60,00 пару стоит рассматривать на покупку. Тем более, что впереди выступление главы ФРС США Йеллен, которая может намекнуть на дальнейшую нормализацию монетарной политики, что поддержит доллар.

Ирина Рогова, аналитик

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