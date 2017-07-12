ГК Forex Club: НЕФТЬ: падение запасов в США резко ускорилось

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последнюю неделю по мере того, как участники рынка получают сигналы о существенном снижении коммерческих запасов в США.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 12 июля в 10:00 по московскому времени торговались на уровне 48,20 доллара за баррель, прибавив с открытия недели 2,7%. Американский эталон WTI находился в районе 45,80, подорожав за этот период на 3,0%.

Американский институт нефти (API) в рамках своей выборки, по итогам прошлой недели, зафиксировал снижение коммерческих запасов на 8,13 миллиона баррелей. Если такое же падение будет отражено в отчете Агентства энергетической информации, это будет самое значительное снижение с сентября месяца.

Цены на нефть в последнее время чувствовали себя не очень уверенно. В качестве одной из основных причин снижения рассматривалась негативная динамика запасов в США. Весной большинство экспертов полагало, что потребление бензина летом в крупнейшей экономике мира будет рекордным. Это во многом закладывалось в цены. Первые данные по запасам в июне стали ставить под сомнение этот тезис. Соответственно, котировки снижались.

Если сейчас мы увидим очередное масштабное снижение запасов, то можно будет полагать, что прогнозы по рекордному потреблению оправдываются, а это уже серьезный фактор поддержки для цен. Падание запасов на 8-10 миллионов баррелей может двинуть Brent к 50 долларам за баррель.

Правда, какого-то масштабного укрепления котировок нефти ожидать пока не стоит. Скорее всего, мы продолжим колебания в диапазоне 42-52 доллара за баррель (может быть 45-55) до конца лета. Двинуться вверх сможем только после того, как рынок будет получать дополнительные подтверждения, что план ОПЕК+ эффективен и сработает.

Валерий Полховский, аналитик

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