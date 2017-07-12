Альпари: Индекс ММВБ будет консолидироваться в пределах коридора 1915-1950 пунктов

Российский рынок акций начал торги середины недели продолжением покупок. К настоящему времени основные биржевые бенчмарки прибавляют в среднем 0,4%, спросом пользуются акции «Россетей» и «М.Видео». Под давлением остаются бумаги «Системы» и «Акрона».

Внешний фон к сегодняшним торгам сформировался положительным. Американские рынки завершили предыдущую сессию без единой динамики, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Цены на нефть активно повышаются. Сентябрьский фьючерсный контракт на баррель Brent торгуется по $48,17 (+1,4%). Основным фактором опоры для покупателей выступают обновленные данные Американского института нефти, которые показали значительное сокращение запасов черного золота за прошлую неделю, а также просадку запасов бензина в США.

Евро/доллар к утру среды поднялся к 1,1460, но дальше «быки» пока не идут. Против гринбека играют рыночные страхи относительно вероятных связей России, президента Дональда Трампа и политики. Дополнительное давление формируется перед выступлениями Джанет Йеллен, главы ФРС США, перед Конгрессом в среду и четверг.

Российский рубль восстанавливает позиции в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 60,57 руб. (-0,3%). Вероятный диапазон движения в среду пары доллар/рубль - 60,30-60,85.

Индекс ММВБ сегодня с большой долей вероятности будет консолидироваться в пределах коридора 1915-1950 пунктов.

В среду утром акции ПАО «МегаФон» на открытии торгов выросли почти на 2%. Вероятно, стимулом к росту котировок стало извести о том, что компания выкупает долю розничной сети «Евросеть» у «Вымпелкома», которому на сегодняшний день принадлежит 50% акций сети. Таким образом две компании прекратят совместную деятельность в рамках бизнеса Евросети, а МегаФон доведет свою долю в бизнесе до 100%.

В свою очередь, «Вымпелком» приобретёт половину розничных салонов сети и, вероятно, проведет ребрендинг. На текущий момент мобильные операторы отходят от модели продвижения своих услуг, через сторонние розничные сети и открывают свои собственные мини-салоны связи. Мы предполагаем, что бренд «Евросеть» в ближайшие годы может исчезнуть с рынка, произойдет ликвидация бренда.

Для «МегаФона» покупка «Евросети» означает расширение каналов продаж, в частности, увеличится количества розничных точек по продаже услуг оператора. Сделка позволит «МегаФону» улучшить качество обслуживания своих клиентов.

Среди других корпоративных событий стоит отметить закрытие реестра для получения дивидендов «Башнефти» и «КАМАЗа». Заседание совета директоров проведут «МегаФон» и «ФСК ЕЭС». Операционные результаты за 1 полугодие 2017 года опубликует «Северсталь».

Также будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК. С речью выступит глава ФРС США. Решение по процентной ставке объявит Банк Канады

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

Другая аналитика