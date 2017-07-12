Банк "Глобэкс": хороший прогноз API определяет движение нефтяных цен

«Индекс ММВБ откроется нейтрально на фоне смешанной динамики азиатских фондовых индексов. Рубль попытается укрепиться к доллару. Котировки нефти идут вверх на 1,6% до $48,3 за баррель благодаря хорошему прогнозу API: запасы сырой нефти снизились на 8,1 млн баррелей несмотря на негативный отчет МЭА об увеличении добычи сланцевой нефти при избытке предложения на мировом рынке. Кроме того, пока рынок игнорирует превышение квоты на добычу в июне Саудовской Аравии и заявления Saudi Aramco о намерении инвестировать около $300 млрд в нефтедобычу в ближайшие 10 лет. Со их стороны этот шаг является ответом на заявление Катара об увеличении добычи природного газа. Помимо этого, саудиты не хотят терять свою долю на рынке на фоне роста добычи нефти в США. Саудовская Аравия, Россия, США это «три кита» которые добывают по 10 млн б/с. От позиции перечисленных стран зависит ситуация на рынке сырой нефти и дистиллятов.

Тем временем, согласно последнему отчету ЦБ РФ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла с 30,4% до 30,7% за июнь, что говорит об устойчивых покупках после небольшого снижения весной. Хотя в текущей ситуации иностранные инвесторы продают локальные госбонды, но это временно. Благодаря хорошим ценам на российские экспортные товары увеличилось положительное сальдо счета текущих операций I полугодии 2017 года до $23 млрд против $14,9 млрд в прошлом году. Сократился профицит текущего счета платежного баланса, вырос чистый отток капитала, что не в пользу укрепление рубля. Однако цены на нефть продолжают оказывать сильное влияние на рубль».

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