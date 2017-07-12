УК КапиталЪ : Еженедельная аналитика

Рынок акций

На минувшей неделе мировые рынки замедлили снижение. Саммит G20, нейтральная макроэкономическая статистика, а также неопределенность с направлением монетарной политики ЕЦБ и ФРС не способствовали росту аппетита к риску. Динамика цен на нефть на прошлой неделе была негативной на фоне новостей об увеличении объема экспорта нефти ОПЕК, и нового обострения отношений Катара и других арабских государств. В итоге за неделю цены на Брент снизились на 4% и остановились вблизи 47 долл./барр., что также оказало давление на мировой нефтегазовый сектор.

В конце прошлой недели был опубликован отчет по американскому рынку труда за июнь, который превзошёл прогнозные ожидания по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях – рост на 220 тыс. Однако, средние зарплаты выросли всего на 0,2% м./м. (против ожидавшихся +0,3%), а прирост в предшествующем месяце был пересмотрен с +0,2% до +0,1%. Таким образом, рост числа занятых в экономике и создание новых рабочих мест пока не оказывают позитивного эффекта на уровень зарплат, последнее является основной надеждой ФРС для достижения своих долгосрочных целей по инфляции (2%) и ключевой ставке. Напомним, что в последние месяцы инфляция в США замедляется (до 1,4% г./г. по индексу PCE по данным за май), опустившись ниже цели. Это указывает на то, что на ближайших заседаниях FOMC может взять паузу, чтобы оценить устойчивость этих дефляционных рисков в экономике.

Рубль по итогам недели показал худшую динамику против доллара США (-2%) среди всех валют EM. В первую очередь это связано со снижением цен на нефть. Вероятнее всего в краткосрочной перспективе курс рубля будет колебаться в пределах 59,5-61 руб./долл. Сезонное сжатие положительного сальдо текущего счета и, как следствие, напряженная ситуация с валютной ликвидностью в системе, на фоне постепенного угасания интереса к рублевому «carry trade», не создают благоприятной основы для рубля.

В конце прошлой недели российский рынок пытался расти в надежде на позитивные изменения по итогам встречи Д. Трампа и В. Путина. Однако уже в пятницу стало ясно, что многие эти надежды не имеют под собой оснований. Президент США Д. Трамп фактически отказался от своего предложения по формированию альянса с РФ в сфере интернет-безопасности. Таким образом, российский фондовый рынок завершил неделю разнонаправленной динамикой по индексам под влиянием валютного фактора – ослабление курса рубля способствовало росту рублевого индикатора, но оказало давление на номинированный в долларах РТС.

Рынок долга

Несмотря на признаки сокращения добычи в США, цены на нефть продолжили снижение. Рубль подешевел относительно доллара и закрепился выше 60 рублей. Доходности безрисковых активов в США и Европе продолжили рост. Валюты и облигации развивающихся стран закрыли неделю в минусе.

Иностранные инвесторы сокращали позиции в госубмагах с фиксированным купоном. Российские инвесторы преимущественно покупали ОФЗ, привязанные к межбанковским ставкам, которые подорожали на 0.1-0.4%. Наклон кривой госбумаг увеличился за прошедшую неделю. Короткие выпуски не изменились в доходности, а среднесрочные и длинные ОФЗ прибавили в доходности 10-15 б.п. Индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 завершил неделю подорожав на 20 б.п.

На первичном рынке произошло несколько успешных размещений, хотя большого ажиотажа со стороны инвесторов они не вызвали. Россети разместили пятилетний выпуск со ставкой купона 8,15%. По итогам закрытия книги заявок инвесторов ДелоПортс установил ставку 9,4% на пять лет. Тамбовская область установила ставку первого купона в размере 8,40% на выпуск с дюрацией 4,55 года.

В течение недели

Среди важных событий будут опубликованы данные по розничным продажам и инфляции в США, а также инвесторы будут следить за отчётом Дж. Йеллен по монетарной политике в Конгрессе. Кроме того, в течение недели состоится ряд выступлений глав ФРБ, что позволит скорректировать ожидания по действиям регулятора в сентябре и конце года. Во вторник официально стартует сезон корпоративной отчетности американских компаний, что может сформировать новые идеи в отдельных секторах на американском рынке.

Неделя будет насыщена событиями и отчетами по рынку нефти. Будут опубликованы ежемесячные отчеты по нефти от Минэнерго США (EIA) и Международного энергетического агентства (IEA), в которых будут представлены оценки по состоянию спроса и предложения, а также по выполнению ОПЕК+ условий соглашения по сокращению добычи. ОПЕК опубликует свой ежемесячный обзор нефтяного рынка в среду.

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