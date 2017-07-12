ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,5%

Американские индексы вчера не показали единой динамики, закрылись около нуля. Направление движения рынка менялось под влиянием различных новостей, включая публикацию электронных писем Дональда Трампа-младшего относительно связей с Россией что негативно повлияло на настроения инвесторов, а также в связи с переносом начала летних каникул в Сенате США на две недели для подготовки ряда законов, в том числе относительно медицинского страхования, что оказало поддержку рынку. S&P 500 потерял 0,08%, Dow Jones - 0,00%, Nasdaq повысился на 0,27%. Сегодня фьючерсы на американские индексы слабо снижаются. S&P 500 потерял 0,01%, Dow Jones прибавил 0,02%, Nasdaq снизился на 0,03%.

Нефтяные котировки во вторник выросли благодаря данным Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов топлива в США сразу на 8,1 млн. баррелей за неделю. Brent поднялась на 1,37% до $47,52 за баррель, а WTI - на 1,44% до $45.04 за баррель. Сегодня цены на нефть продолжают расти. Brent подорожала на 1,43% до $48,2 за баррель, а WTI - на 1,67% до $45.79 за баррель. Цены на базовые металлы сегодня также растут. Алюминий прибавил 0,03%, медь - 0,46%, никель - 0,82%. Азиатские рынки сегодня не демонстрируют единой динамики. Nikkei225 снизился на 0,5%, KOSPI – 0,00%, австралийский индекс ASX All Ordinaries потерял 1%, китайские индексы двигаются разнонаправленно: Shanghai Composite опустился на 0,3%, Hang Seng увеличился на 0,8%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране . ФРС обнародует текст доклада председателя центробанка Дж.Йеллен в Конгрессе.

Состоится выступление председателя ФРС Дж.Йеллен перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. В Еврозоне опубликуют данные о промышленном производстве в мае. В России сегодня Дикси и Северсталь опубликуют операционные результаты за I пол. 2017 года. Мегафон, ФСК ЕЭС проведут заседание совета директоров. КАМАЗ и Башнефть закроют реестр под дивиденды.

Мы ждем позитивного открытия торгов на российском рынке на 0,5%

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