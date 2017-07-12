ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Ожидание снижения запасов в США и ослабление $ подбросили цены нефти

Цены энергоносителей в прошедшие сутки дружно подросли. Фоном для подрастания цен было возобновившееся снижение индекса доллара. Так, выраженное в американской валюте евро выросло почти на цент. Понятно, что столь сильное похудение доллара внесло свой вклад в рост долларовых цен сырьевых товаров, включая нефть.

Другим важным параметром воздействия на цены нефти были единодушные ожидания о снижении запасов в США. Напомним, что опрошенные Bloomberg эксперты прогнозируют недельное снижение запасов на 2,8 mb. А оценки Американского института нефти оказались гораздо более категоричными. По их мнению запасы нефти за прошедшую неделю сократились на 8,133 mb. Подобное сокращение стало бы сильным аргументом за ожидание чаемой странами ОПЕК+ балансировки спроса и предложения. Именно поэтому выраженный подскок цены нефти произошел в момент публикации оценок API. Но даже более ранний рост цены тоже можно пытаться списывать на возможные утечки оценок API. Как видим из графика, ценам нефти не помогло утреннее снижение на сообщениях о росте в июне добычи нефти в СА.

Если оценки API о снижении запасов найдут подтверждение в сегодняшних данных EIA, то тенденция снижения запасов в США станет еще более выраженной и коммерческие запасы еще увереннее устремятся к уровням предыдущего года. Напомним, что и за предыдущую неделю снижение запасов было довольно сильным и составило 6,3 mb.

А еще сегодня рынок с интересом будет ждать выхода обзора ОПЕК, в котором будут прояснены июньские нефтяные расклады. Особенных сюрпризов (вроде последних оценок главы МЭА, что мировой спрос на нефть будет расти, даже если доля электромобилей в общем числе машин увеличится с 1% в настоящий момент до 50%) в выходящем докладе ОПЕК не ждут. Тем не менее, изменение текущих раскладов хоть и не столь впечатляюще, как более отдаленные прогнозы, но зато обладает бОльшей достоверностью и закономерно пользуется большим доверием. По этой же причине рынку не наскучивают ожидания выхода еженедельных данных EIA по запасам и добыче нефти в США.

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