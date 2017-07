Открытие Брокер: ММВБ попробует забраться на новые вершины

По итогам торгов 11 июля индекс ММВБ – 1937,64 п. (+0,62%), а RTS – 1001,51 п. (-0,46%). Вновь основными движущими силами на российском рынке были рубль, нефть и дивидендные отсечки. Слабый рубль стимулировал покупки бумаг экспортёров, среди которых преобладали металлурги: ГМК «Норникель» (+0,89%), «Северсталь» (+2,68%), ММК (+1,73%), НЛМК (+1,88%). Впрочем, лидерами дня стали дивидендные бумаги: ап «Транснефть» (+5,33%), ап «Башнефть» (+5,15%) и ап «Сургутнефтегаз» (+3,81%). В ближайшем будущем также закрытие реестров компаний: «Аэрофлот» (-0,14%), «ФСК ЕЭС» (+0,59%), «АЛРОСА» (+0,38%), «Газпром» (+0,43%). Стоит отметить, что очередные вести из США о возможных новых ограничениях пока не отражаются на бумагах «Газпрома», хотя ряд его проектов может оказаться под риском. Растут также бумаги Сбербанка (+1,23%), что позитивно для всего рынка, поскольку акции крупнейшего российского банка часто воспринимают в качестве индикатора отношения к российским активам. И, наконец, аутсайдерами дня стали: «Россети» (-2,05%), ЛСР (-1,91%), ТМК (-1,67%). Бумаги АФК «Система» (+0,3%) могут показать существенную волатильность на торгах в среду. Акции компании будут торговаться уже без дивидендов, но также пройдёт заседание суда по иску «Роснефти».

Отечественная валюта с первых минут торгов существенно ослабла и затем даже не реагировала на рост котировок нефти. С одной стороны, можно говорить о негативном влиянии новостей о согласии Сената и Белого дома США по вопросу новых ограничений для РФ, но ещё стоит напомнить о тектонических сдвигах в политике центральных банков. ФРС продолжает настаивать на ещё одном повышении ставки до конца года, о возможном начале сокращения баланса уже с сентября. Банк Канады уже в среду может повысить ставку. В Банке Англии появились голоса в пользу ужесточения денежной политики, да и в ЕЦБ начинают говорить о достаточной силе экономики еврозоны, что позволит сокращать стимулирующие меры. Естественно, что подобные сигналы негативно сказываются на Carry trade. Спрос на рубли в банковской системе не столь высок, о чём говорит снижение однодневной ставки MosPrime до 8,97%. С другой стороны, со стороны экономики у рубля нет особых причин для слабости. По предварительной оценке ЦБ РФ, в I полугодии положительное сальдо торгового баланса РФ увеличилось до $23 млрд с $14,9 за аналогичный период в прошлом году. И это на фоне роста оттока капитала до $14,7 млрд с $8,6 млрд в прошлом году. К вечеру вторника рубль немного сократил свои потери до 60,75 за доллар.

Американские торги завершились незначительным изменением индексов. В начале дня рынок немного поволновался по делу встречи старшего сына Д. Трампа и русского юриста. Но, как это обычно бывает, публикация переписки не обнаружила «страшных» подробностей, о которых говорилось в статье The New York Times. К вечеру местные инвесторы больше обращали внимание на заявления представителей ФРС. Член FOMC Л. Брэйнард заявила о том, что ФРС стоит начать сокращение баланса в ближайшем будущем, а вот по вопросу повышения ставки есть смысл принять более осторожный подход, чтобы обеспечить повышение инфляции до целевого уровня. Осторожный подход к повышению ставки поддержал и президент ФРБ Филадельфии П. Харкер. Глава ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари высказал мнение, что сложно поверить в перегрев американской экономики, если рост зарплат остаётся незначительным. Естественно, что подобные комментарии оказали давление на доллар, а доходность казначейских обязательств США немного сократилась. В частности, по 10-летним бумагам она упала до 2,357% с 2,393% утром во вторник. Негативно на заявления представителей ФРС отреагировали бумаги банков: Bank of America (-1,17%), Citigroup (-1,23%), J.P. Morgan (-0,4%0. В секторах IT и энергетики, напротив, преобладали покупки: Intel (+0,8%), AMD (+0,58%), Apple (+0,32%), Chevron Corp. (+0,08%), Exxon Mobile (+0,55%0. В итоге DJIA закрылся без существенных изменений на отметке 21409,07 п., а S&P 500 снизился на 0,08% до 2425,53 п.

На азиатских торгах доллар так и не смог восстановить свои позиции. Иена укреплялась до 113,36 за доллар, что оказывало давление на японские акции. Доходность по 10-летним американским казначейским обязательствам снизилась до 2,355%. Между тем, на прочих рынках ситуация была менее негативной, чем в Токио. MSCI Asia-Pacific подрастал на 0,4%. Некоторую поддержку рынкам оказывала нефть, которая пыталась расти на фоне сокращения запасов и ухудшения прогноза по росту добычи в США. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3191,98 п. (-0,35%), Nikkei 225 – 20113,98 п. (-0,4%).

Нефтяные контракты начали рост во вторник на фоне информации о сокращении запасов нефтепродуктов в Европе. Затем Минэнерго США опубликовало пересмотренный прогноз по росту добычи. Если на 2017 год ведомство все ещё ожидает средний показатель производства на уровне 9,33 млн бар. в сутки, то в 2018 году добыча подрастёт до 9,9 млн бар. вместо прежнего прогноза 10,0 млн бар. в сутки. Поздним вечером вышли данные Американского института нефти, которые поддержали оптимизм «быков».

Согласно статистике отраслевого института, на неделе, завершившейся 7 июля, коммерческие запасы нефти в США сократились на 8,1 млн бар. при прогнозе снижения на 2,6 млн бар., согласно опросу S&P Global Platts.

Запасы бензина сократились на 801 тыс. бар., а вот дистиллятов выросли на 2,1 млн бар. Соответственно, если отчёт Минэнерго подтвердит эти цифры, то котировки могут получить дополнительный импульс к росту. Впрочем, днём в среду появится информация из OPEC, которая может показать рост добычи нефти в июне. К 9:00 (мск) Brent – $48,29 (+1,62%), WTI – $45,88 (+1,87%), золото – $1219,7 (+0,41%), медь – $5908,41 (+0,3%), никель – $9175 (+0,49%), палладий – $853,75 (+0,81%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,15% до 95,35. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,148 (+0,12%), GBP/USD – $1,285 (+0,01%), USD/JPY – 113,46 (-0,44%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

- в 11:30 (мск) – безработица в Великобритании,

- в 12:00 (мск) – промышленное производство в еврозоне,

- в 16:00 (мск) – торговый баланс РФ,

- в 17:00 (мск) – выступление председателя ФРС Джанет Йеллен с полугодовым отчётом, решение Банка Канады по ставке,

- в 17:30 (мск) – данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов,

- в 20:00 (мск) – размещение 10-летних американских казначейских обязательств,

- в 21:00 (мск) – «Бежевая Книга» ФРС,

- в 21:15 (мск) – речь президента ФРБ Канзаса Эстера Джорджа.

Предстоящий день наполнен разнообразными событиями, которые могут оказать существенное влияние на рынки. В ФРС появились сомневающиеся в необходимости агрессивного повышения ставки, что позитивно для глобальных активов. Запасы нефти в США сократились, как сократились и прогнозы по росту добычи. Однако доклад OPEC может показать рост производства. Тем не менее утро на российском рынке будет достаточно спокойным, если не позитивным. У рубля есть шанс отыграть часть потерь, а индекс ММВБ способен протестировать на прочность отметку 1950 пунктов.

