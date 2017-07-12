ИФК «Солид»: Рост цен на нефть поддержит оптимизм участников рынка

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent закрепились выше отметки в $48 за баррель после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на значительное сокращение запасов «черного золота» в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1940 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор способен продолжить свою локальную восходящую тенденцию, берущую отсчет с того момента, когда в середине июня останавливающий объем просигнализировал о кульминации продаж.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.55% при оборотах торгов на 15% ниже среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало снижение акций компаний из финансового сектора Prudential (-2.7%), Lloyds Banking Group (-1.5%), Barclays (-0.9%), сектора «Здравоохранение» AstraZeneca (-1%), GlaxoSmithKline (-0.8%) и телекома Vodafone Group (-1.5%). Сдержало падение индекса FTSE 100 повышение цен на акции сырьевого трейдера Glencore (+2.1%) и горнодобывающей компании Rio Tinto (+0.8%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC во вторник упал на 0.48% при оборотах торгов на 20% меньше среднемесячных, а понижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции холдинговой компании Kering (-1.6%) и производителя продуктов питания Danone (-1.7%). Немецкий индикатор DAX (-0.07%) слегка просел на фоне снижения котировок акций SAP (-1.1%), Siemens (-0.4%) и Henkel (-1.2%).

Фондовый рынок США во вторник не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones поднялся в итоге дня на 0.55 пункта, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций авиакосмической корпорации Boeing (+1.1%) и банка Goldman Sachs (+0.5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 0.27% на фоне повышения в цене акций Micron (+2.9%), Intel (+0.8%), Facebook (+1.2%), Applied Materials (+2.7%) и Nvidia (+1.4%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.08%) понес незначительные потери при оборотах торгов на 17% ниже среднемесячных, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (-0.8%). Выступившая член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард предостерегла в отношении дальнейшего повышения базовой ставки ФРС, высказавшись при этом за начало сокращения баланса ФРС в ближайшее время.

Рынок акций РФ во вторник изменился разнонаправленно. Индекс ММВБ вырос на 0.62% при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом наибольшее позитивное влияние на рост индекса ММВБ оказали акции «Сбербанка» (+1.2%) и «ЛУКОЙЛа» (+0.6%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0.46%) упал контексте отмечавшегося ослабления позиций рубля к доллару, произошедшего на фоне публикации данных о сальдо счета текущих операций РФ, которое по итогам 2-го квартала сложилось дефицитным (-$0,3 млрд.) впервые за три года. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Из числа международных событий, способных оказать значимое влияние на настроение инвесторов сегодня стоит выделить выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе США с полугодовым отчетом о монетарной политике. Среди ожидаемых российских корпоративных событий отметим запланированную публикацию операционных результатов «Северстали» за 2 квартал и 1−е полугодие 2017 г., заседание суда по иску «Роснефти» и Башнефти к АФК «Система», а также экс-дивидендную дату для акций АФК «Система».

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