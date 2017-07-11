УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

Во вторник, 11 июля, российский рынок торгуется в слабом плюсе по индексу ММВБ (+0,1%), исключительно благодаря ослаблению рубля на 1%. Поскольку РТС теряет 0,8% вслед за падающей на 1,5% нефтью.

Несмотря на то что по словам представителей Минэнерго РФ, Россия довольна выполнением условий ноябрьского соглашения ОПЕК и готова рассматривать потенциальные его изменения (в сторону увеличения объема сокращения, скорее всего) на предстоящей встрече комитета стран-участников соглашения 24 июля в Москве, инвесторы пока настроены скептически. И даже новость о том, что представители Ливии и Нигерии также приглашены на встречу (хотя они освобождены от выполнения условий заморозки), что может указывать на вероятность ограничения добычи и в них, не встретила реакции среди участников рынка.

Другая потенциально позитивная новость – о том, что Минфин РФ закладывает в бюджет 2018-2020 гг прогноз по выплате госкомпаниями 50% прибыли по МСФО – также прошла незамеченной, поскольку в предыдущие годы министерство не сумело получить доходы от ряда госкомпаний в ожидаемом объеме. Так, за 2016 год Минфин планировал 483 млрд руб поступлений в бюджет, а фактические доходы составили 208 млрд руб.

В лидерах роста на российском рынке сегодня акции экспортеров на фоне дешевеющего рубля. Безусловно, основной бенефициар сильного доллара – Сургутнефтегаз преф (+2,9%), поскольку при долларе дороже 61 рубля на конец года компания получит положительную валютную переоценку и сможет выплатить более значительные, чем за 2016 год, дивиденды. Помимо него растут акции металлургов (Евраз (+2,2%), Северсталь (+2%), НЛМК (+1%)) и других нефтяных компаний (Башнефть преф +4,3%, Транснефть преф +4,6%).

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