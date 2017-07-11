Открытие Брокер: Рублю будет слабым до конца дня на фоне внешних факторов

К 15:21 (мск) индекс ММВБ – 1928,65 п. (+0,15%), а РТС – 999,44 п. (-0,67%). К середине дня индекс ММВБ находился вблизи уровня закрытия накануне при средних объёмах торгов. Вновь рубль и нефть выступают основными факторами движения. В числе лидеров преобладали бумаги, которые получают преимущество от слабого рубля: привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+3,26%), «Башнефть» (+2,29%), «Северсталь» (+1,61%), «Полюс» (+1,53%), «Распадская» (+1,34%). На полюсе аутсайдеров обосновались:

Привилегированные акции «Ростелекома» (-1,59%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-1,58%), ТМК (-1,47%), «ФосАгро» (-1,17%), «Россети» (-1,16%). Продолжают расти бумаги Сбербанка (+0,57%), что можно рассматривать в качестве свидетельства возвращения нерезидентов в российские активы. Впрочем, это весьма смелое предположение на фоне согласия администрации Д. Трампа по новым ограничениям для РФ, которые ранее предложил Сенат. Единственное, с чем не согласен Д. Трамп, это ограничения президентских полномочий по данному вопросу. Однако инвесторы игнорируют данный факт. Их не пугает даже возможность негативного влияния на проекты «Турецкий поток» и «Северный поток-2»: «Газпром» (+0,12%).

Рубль возобновил ослабление на фоне очередной попытки нефти провалиться до $46 за баррель. К середине дня баррель Brent стоил около 2815 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 8,97%, недельная – до 9,18%, а месячная – до 9,23%. Спрос на рубли в первой половине месяца остаётся незначительным, хотя в среду на рынке может возникнуть локальный дефицит ликвидности в связи с очередными размещениями ОФЗ. Однако, как мы уже отмечали, на фоне ухудшения перспектив снижения ставки ЦБ РФ интерес спекулянтов к рублю заметно сократится, что повысит его корреляцию с нефтью. Соответственно, на ближайшую перспективу отечественная валюта будет ориентироваться на стоимость барреля, которая пока стремится вниз, хотя некоторые технические сигналы допускают отскок. К 15:21 (мск) пара USD/RUB прибавляла 0,94% до 60,80, EUR/RUB росла на 1% до 69,332.

Активность на европейских площадках была ниже обычного. Впрочем, индексы преимущественно консолидировались. Снижение в защитных секторах компенсировалось ростом в бумагах производителей автомобилей и сырья:

BMW (+0,78%), Daimler AG (+0,73%), Renault SA (+0,7%), Anglo American (+1,03%), Glencore PLC (+0,7%). Более существенное снижение наблюдалось в британском FTSE 100 на фоне укрепления фунта стерлингов. На валютном рынке слабел новозеландский доллар на сообщениях о землетрясении. Кроме того, канадский доллар может демонстрировать повышенную волатильность, так как на рынке ожидают повышения ставки Банка Канады на заседании в среду. К 15:20 (мск) DAX – 12465,56 п. (+0,16%), CAC 40 – 5151,45 п. (-0,27%), FTSE 100 – 7308,21 п. (-0,84%).

Нефть возобновила снижение на фоне очередных пересмотров прогнозов. Barclays снизил долгосрочные ожидания на 2020 год до $55 за баррель Brent вместо прежних $82. Кроме того, аналитики британского банка ожидают, что в 2017-2018 годах средняя цена будет в районе $52 вместо $55 и $57 соответственно. BNP Paribas снизил прогноз на 2017 год до $51 за баррель Brent с $60, а также – до $48 в 2018 году с прежних $63. Goldman Sachs, в свою очередь, предупреждает, что без дополнительных сокращений добычи или сокращения запасов, нефть рискует упасть ниже $40 за баррель. В качестве футурологической проблемы для нефти также выступает переход на электротягу. Председатель IHS Markit Дэниел Ергин, выступая на нефтяном конгрессе в Стамбуле, заявил, что к 2060 году доля электромобилей в мировом парке достигнет 65%. И, наконец, важным моментом для нефти будут ближайшие отчёты по запасам в США. Если в пиковый период высокого сезона не будет явных признаков сокращения, то настроения спекулянтов могут ещё больше ухудшиться. К 15:20 (мск) Brent – $46,52 (-0,77%), WTI – $44,07 (-0,74%), золото – $1211,4 (-0,15%), медь – $5832,35 (-0,08%), никель – $9025 (+0,28%), палладий – $835,05 (-0,27%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 95,85. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,14 (+0,07%), GBP/USD – $1,291 (+0,26%), USD/JPY – 114,3 (+0,22%).

Рубль сохранит свою слабость до конца дня, так как кроме фактора дополнительных ограничений со стороны США на него давит ещё и нефть. Американский рынок может открыться в незначительном минусе, так как фьючерс на S&P 500 терял менее 0,1%.

Впрочем, основные движения в США будут происходить уже в среду, когда начнётся двухдневное выступление председателя ФРС Джанет Йеллен с полугодовым отчётом, а затем начнут массово отчитываться американские корпорации.

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