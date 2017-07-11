УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

Первая торговая неделя июля закончилась для российского фондового рынка с положительным результатом: индекс ММВБ прибавил 1,8% и достиг 1912,5 пунктов, превысив отметку в 1900 пунктов впервые с конца мая.

К сожалению, поводов для оптимизма не так уж много. Фактически рынок отыграл падение рубля против доллара, тогда как фундаментально ничего не изменилось: нефть продолжает торговаться в узком диапазоне $45-47 за баррель, а геополитическая ситуация не улучшилась. Хотя встреча президентов США и России состоялась в рамках G-20 и в целом была признана плодотворной, инвесторы слабо отреагировали на эту новость.

Минувшая неделя прошла для нефти под знаком волатильности: сначала котировки марки Brent вплотную подошли к отметке в $50 за баррель (впервые с середины июня), а затем начали снижаться до $46,9 за баррель (-4,1%).

Всплеск стоимости произошел благодаря новости о сокращении числа действующих буровых установок в США на минувшей неделе на две единицы. Снижение стало первым за 24 недели и вторым с начала года. Не в пользу нефти играет рост добычи в Ливии, Нигерии, Иране и др. странах, не входящих в ОПЕК. В результате инвесторы сохраняют пессимистичный настрой. На наш взгляд, ситуация начнет меняться ближе к концу лета, когда роспуск запасов в результате второго соглашения ОПЕК+ станет более очевидным.

Серьезное движение продемонстрировало золото: цена металла упала за неделю на 2% до $1215,5 за тройскую унцию из-за намерения ФРС и ЕЦБ в скором времени уйти от сверхмягкой монетарной политики, о чем свидетельствуют данные протоколов заседаний регуляторов.

Рубль по итогам прошлой недели ослабел на 1,7% до 60,38 руб./$. Курс национальной валюты находится под влиянием нескольких факторов: продолжающаяся продажа российских гособлигаций (практически закончился благоприятный период для carry trade), низкая цена на нефть. Тем не менее, сейчас рубль гораздо ближе к равновесному состоянию, и скорее всего будет находиться в диапазоне 60-62 руб./$ даже при более высокой стоимости нефти (что вероятно уже осенью).

Другая аналитика