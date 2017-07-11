ГК Forex Club: У рубля один путь: вниз

Начало торгового дня во вторник российские индексы проводят на негативной территории. ММВБ теряет 0,18%. РТС падает на 0,89%. В лидерах роста префы Башнефти (3,22%), префы Транснефти (1,93%) и привилегированные бумаги Сургутнефтегаза (1,82%).

Наиболее сильное падение демонстрируют префы Ростелекома (-1,87%), ДИКСИ (-1,82%) и обыкновенные акции Ростелекома (-1,39%).

Российский бенчмарк оказался под давлением новостей о том, что администрация Дональда Трампа поддержала новые санкции против России. Кроме того, в дело вмешиваются и технические факторы. Индексу пока никак не удается пройти максимумы прошлой недели. Не добавляет оптимизма и динамика нефтяных котировок. Сегодня Brent возобновила снижение. Единственное, что сдерживает негативную динамику ММВБ – ослабление рубля, которое улучшает положение компаний-экспортеров.

Brent отметила внутридневной минимум на уровне 46,52. Рынок всерьез обеспокоен ростом добычи в США. Тем более, что пятничный отчет от Baker Hughes отразил очередное увеличение числа работающих буровых установок. А это потенциально сигнализирует о наращивании добычи. Такая динамика вполне может усиливать опасения относительно достижения баланса спроса и предложения на мировом рынке. Тем не менее, ОПЕК намерен обсудить возможность ограничения роста добычи со стороны Ливии и Нигерии, что способно сдержать падение котировок. Кроме того, сегодня выйдут данные по коммерческим запасам в США от API. Снижение показателя также пойдет на пользу Brent. К тому же котировки находятся на относительно низких уровнях и любой позитив способен спровоцировать краткосрочный рост.

Котировки пары USD/RUB достигли максимума с марта 2017 года. Пара поднималась до отметки 60,84. Факторов давления на российскую валюту достаточно. Этот и падение цен на нефть, и недостаточно высокий спрос на ОФЗ, и антироссийские санкции. Кроме того, не стоит забывать и о том, что в последнее время доллар достаточно силен. Рынок ждет, что в среду Йеллен подтвердит свой позитивный настрой относительно американской экономики, что позволит ждать еще одного повышения ставки ФРС США до конца текущего года. Шансы на дальнейший рост пары USD/RUB довольно высоки. Пробой выше отметки 60,90/61,00 откроет путь к уровню 61,60.

Ирина Рогова, аналитик

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