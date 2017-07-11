ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Нефть. Страсти по ценам и объемам добычи

Нефть. Страсти по ценам и объемам добычи Цены нефти и нефтепродуктов приостановили было свое снижение и в понедельник дневные изменения цен были незначительными. Начало текущего дня на рынке нефти оказалось более активным и к текущему моменту цены нефти вновь довольно выражено снижаются.

Еще более интересен новый виток ослабления российской валюты. Опасения по поводу нового витка санкций со стороны США становятся все более реальными.

В текущих событиях вокруг нефти, как обычно, много интересного. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что по предварительным данным страны ОПЕК+ в июне сократили добычу на 1,75 mb/d. Напомним, что страны ОПЕК+ договорились в конце 2016 года о сокращении на полгода своей добычи нефти суммарно на 1,8 mb/d с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В мае срок действия соглашения был продлен на девять месяцев — с июля до конца марта 2018 года. Более точные данные по добыче стран картеля станут известны в среду, а еще через неделю перед заседанием технического комитета по контролю станут известны точные цифры добычи по всем странам ОПЕК+.

В ожидании данных по добыче рынок обсуждает планы стран ОПЕК по подключению к ограничениям Ливии и Нигерии. (Эти члены ОПЕК, освобожденные от ограничений по увеличению производства, существенно нарастили добычу в текущем году). В ближайшее время эти две страны могут попросить присоединиться к соглашению об ограничении. Об этом заявил Иссама Альмазрука, который является председателем Комитета по мониторингу ограничений добычи. Представители двух вышеназванных африканских стран приглашены предстоящее 24 июля в Петербурге заседание Комитета. По его словам: «Если Ливия и Нигерия смогут стабилизировать свое производство на текущих уровнях, мы попросим их как можно скорее ограничить добычу». Нам не нужно ждать до ноября» (30 ноября намечено следующее заседание ОПЕК).

Напомним, что из-за стабилизации обстановки Нигерия прирастила добычу и вышла в мае на уровни 1,68 mb/d вместо 1,376 mb/d в 3 квартале 2016 года, а Ливия нарастила добычу с 0,309 mb/d в 3 квартале 2016 года до 0,73 mb/d в мае. А в июне по оценкам добыча уже превышала миллион баррелей в день. Как видим, фактор указанных стран является весьма весомым в динамике балансов стран ОПЕК+.

Другим интересным моментом остается динамика добычи и запасов нефти в США. Скоро мы получим свежие данные по этой динамике. А пока все опрошенные Bloomberg 8 эксперты прогнозируют снижение запасов. Их консенсус прогноз: за неделю до 7 июля запасы сырой нефти в США снизились на 2,8 mb до 500,1 mb млн. Рынок с интересом будет ждать выхода данных EIA.

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