Курс доллара 57.1161   Курс евро 62.1595  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruАналитикаКомментарии12 мая 2017 г.УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка
сегодня
17:17

УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В пятницу, 12 мая, российский фондовый рынок продолжил движение в красной зоне, несмотря на дорожающую на 0,5% нефть и торгующиеся в позитивном ключе западные фондовые площадки. Индекс ММВБ с открытия теряет 0,6%, РТС – почти столько же (-0,6%). Курс рубля при этом держится на уровне закрытия вчерашнего дня (57,1 руб./$).

Сегодня, как и вчера, котировки большинства российских акций снижаются на 1-3%. В лидерах снижения Черкизово Групп (-5,3%) – после существенного роста (+20%) за последние 5 торговых сессий. Заметно сегодня дешевеет Евраз (-4,5% в Лондоне) – продолжающий дешеветь коксующий уголь явно не пойдет на пользу финансовым результатам компании, интегрированной почти на 200% в уголь. На этом же фоне дешевеют Северсталь и НЛМК (-2,5% и -1,9%): хотя компании и являются нетто-продавцами угля (у НЛМК и вовсе нет интеграции в уголь), но снижение стоимости сырья в любом случае приведет к аналогичной динамике цен на прокат.

Среди растущих историй можно выделить компании сектора электроэнергетики. В частности, ФСК (+2,2%). Компания сегодня должна объявить размер дивидендных выплат.

Вероятно, настроение отечественных инвесторов подпортило вчерашнее заявление главы ЦБ РФ о готовности инициировать новые покупки валюты для пополнения ЗВР, когда инфляция достигнет таргетируемых 4%. Рост потребительских цен в апреле уже опустился до 4,1%, поэтому вероятность валютных интервенций высока.

Другая аналитика
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»