УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В пятницу, 12 мая, российский фондовый рынок продолжил движение в красной зоне, несмотря на дорожающую на 0,5% нефть и торгующиеся в позитивном ключе западные фондовые площадки. Индекс ММВБ с открытия теряет 0,6%, РТС – почти столько же (-0,6%). Курс рубля при этом держится на уровне закрытия вчерашнего дня (57,1 руб./$).

Сегодня, как и вчера, котировки большинства российских акций снижаются на 1-3%. В лидерах снижения Черкизово Групп (-5,3%) – после существенного роста (+20%) за последние 5 торговых сессий. Заметно сегодня дешевеет Евраз (-4,5% в Лондоне) – продолжающий дешеветь коксующий уголь явно не пойдет на пользу финансовым результатам компании, интегрированной почти на 200% в уголь. На этом же фоне дешевеют Северсталь и НЛМК (-2,5% и -1,9%): хотя компании и являются нетто-продавцами угля (у НЛМК и вовсе нет интеграции в уголь), но снижение стоимости сырья в любом случае приведет к аналогичной динамике цен на прокат.

Среди растущих историй можно выделить компании сектора электроэнергетики. В частности, ФСК (+2,2%). Компания сегодня должна объявить размер дивидендных выплат.

Вероятно, настроение отечественных инвесторов подпортило вчерашнее заявление главы ЦБ РФ о готовности инициировать новые покупки валюты для пополнения ЗВР, когда инфляция достигнет таргетируемых 4%. Рост потребительских цен в апреле уже опустился до 4,1%, поэтому вероятность валютных интервенций высока.

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