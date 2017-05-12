Альпари: Евро/доллар наткнулся на сопротивление 1,0875

В пятницу на торгах в Европе евро/доллар торгуется в плюсе, фунт/доллар – в минусе. Британский фунт после десятичасовой консолидации на уровне 1,2888 подешевел к доллару и евро. Коснувшись недельного минимума 1,2847, цена восстановилась до 1,2874. Британский фунт отыграл часть потерь на фоне снижения доходности 10-летних американских облигаций до 2,370%.

Евро/доллар консолидируется на уровне 1,0876. Несмотря на рост кросс-пары евро/фунт, покупатели испытают трудности с прохождением уровня сопротивления 1,0875. Им создает помехи доходность американских облигаций, которая на последнем часе выросла с минимума 2,370% до 2,379%.

Штаты опубликуют сегодня данные по розничным продажам и инфляции. Если статистика окажется лучше ожиданий, евро может отскочить от 1,0875. И то не известно, как долго новости будут оказывать влияние на основные пары перед выходными днями.

Есть вероятность дальнейшего роста пары евро/доллар до 1,0891/95. Фунт на сильных данных США упадёт до 1,2831. Закрытие ожидается в районе 1,2875, при слабых данных – на уровне 1,2885.

Европейская статистика:

Индекс промышленного производства в еврозоне за март составил -0,1% за месяц, +1,9% за год (прогноз 0,3% м/м, 2,3% г/г, предыдущее значение -0,1% м/м, +1,4% г/г).

Предварительное значение индекса валового внутреннего продукта в Германии за первый квартал 2017 года составило 0,6% кв/кв, 1,7% г/г (прогноз был 0,6% кв/кв, 1,7% г/г, предыдущие значения пересмотрены с 0,4% кв/кв, 1,2% г/г на 0,4% кв/кв, 1,8% г/г).

Окончательное значение индекса потребительских цен в Германии за апрель составило 0,0% м/м, 2,0% г/г (предварительное значение 0,0% м/м, 2,0% г/г, предыдущее значение 0,2% м/м, 1,6% г/г).

Владислав Антонов, аналитик

Другая аналитика