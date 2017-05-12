Открытие Брокер: Индекс ММВБ попробует закрыться выше 2000 пунктов

К 15:20 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,51% до 1992,28 п., РТС падал на 0,9% до 1095,85 п. К середине дня российский рынок торговался в минусе на пониженных объёмах.

Устойчивых идей для роста на российском рынке нет, поэтому попытки подняться постоянно наталкиваются на распродажи. «РУСАЛ» (+1,05%) сообщил об утроении прибыли в I квартале за счёт роста цен на алюминий. Кроме того, компания вернула кредиторам около $1,5 млрд долга преимущественно за счёт рефинансирования, что позволило немного снизить общую нагрузку.

К середине дня в глубоком минусе торговались: «Русгидро» (-3,94%), «Башнефть» (-3,29%), «Система» (-3,09%), «Северсталь» (-2,13%), «Распадская» (-2,03%). Сектор металлургии находился под давлением даже на фоне некоторого ослабления рубля. В числе лидеров оказались бумаги:

АП «Татнефть» (+6,03%), «ФСК ЕЭС» (+2,27%), «Мосэнерго» (+1,65%), «Аптеки 36и6» (+1,16%). Бумаги «Газпрома» (+0,46%) на фоне новостей о предложениях ФАС повысить внутренние тарифы на газ с 1 июля на 4%. В целом, ожидания по рынкам уже не столь оптимистичные, как были несколько месяцев назад. Дивидендные истории текущего года постепенно уходят в прошлое, а прогнозы пока не обещают существенного улучшения в экономике.

Закрытие дня и недели по индексу ММВБ ниже 2000 пунктов усилит краткосрочный тренд на снижение, целью которого выступают весенние минимумы.

Рубль слабел относительно своих конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2905 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,28%, недельная – до 9,41%, а месячная – до 9,51%.

Министр экономического развития М. Орешкин в своём интервью «Вести 24» сообщил, что уже в мае может быть достигнут уровень инфляции в 4%. Более того, при ослаблении рубля, инфляция замедлится к концу года до 3,8%, а при текущем курсе она может упасть до 3%. Соответственно, ЦБ РФ будет продолжать снижать ставку, что постепенно приведёт к сокращению разрыва доходности в долларовых и рублёвых долговых инструментах, снижая привлекательность Сarry Trade. К 15:21 (мск) пара USD/RUB укреплялась на 0,4% до 57,277, EUR/RUB росла на 0,5% до 62,285.

Европейские индексы торговались с низкой волатильностью. Политические риски немного ослабли, но уверенности в дальнейшем ускорении роста европейской экономики нет. Промышленное производство в еврозоне неожиданно снизилось за март на 0,1% при ожиданиях роста на 0,3%, а за год выросло на 1,9% при ожиданиях 2,1%. В отдельных бумагах все же присутствует оптимизм. Акции AstraZeneca Plc подскочили более чем на 4% на фоне успешных клинических испытаний препарата, призванного помочь пациентам с раком лёгких. Сектор добывающих компаний был одним из слабейших: Anglo American (-0,3%), BHP Billiton (-0,9%), Antofagasta PLC (-0,3%). К 15:20 (мск) DAX – 12731,4 (+0,16%), CAC40 – 5389,09 (+0,11%), FTSE 100 – 7403,62 (+0,23%).

Существенных событий на рынке нефти не было. Котировки двигались в незначительном диапазоне. Самое время вспомнить о структуре контрактов. Сентябрьский Brent на $0,5 дороже ближнего контракта. Декабрьский Brent уже дороже почти на $0,95, а мартовский – на $1,15. Однако поставки через год дороже лишь на $1,2. Иными словами, структура контанго не столь выраженная и это говорит о сомнениях рынка в дальнейшем росте цены на нефть. К 15:20 (мск) Brent – $50,8 (+0,06%), WTI – $47,81 (-0,04%), золото – $1228,7 (+0,37%), медь – $5564,49 (+0,64%), никель – $9370 (+0,59%), палладий – $806,8 (+0,98%).

Фьючерс на индекс доллара торговался без существенных изменений на уровне 99,53. CAD слабел на 0,2% против валюты США, а вот волатильность в AUD и NZD была незначительной. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,088 (+0,13%), GBP/USD – $1,286 (-0,25%), USD/JPY – 113,82 (+0,01%).

Розничные продажи в США выросли в апреле на 0,4%, а мартовский показатель пересмотрен в сторону роста на 0,1% по сравнению с прежней оценкой снижения на 0,2%. CPI в США вырос на 2,2% за 12 месяцев, а Core CPI – на 1,9%. В марте рост CPI составил 2,4%. За месяц рост CPI составил 0,2%, а Core CPI – лишь 0,1%. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара упал на 0,15% до 99,38. Фьючерс на S&P 500 также снижался на 0,15%. Замедление инфляции в апреле несколько снижает вероятность изменения ставки ФРС на июньском заседании. Впрочем, накануне вышли цены производителей, которые, напротив, ускорили свой рост в апреле, но эффект от этого может проявиться на потребительском рынке в мае.

Российские активы почти не отреагировали на американские данные. Впрочем, рубль немного сократил свои потери против доллара США. Тем не менее вероятность закрытия индекса ММВБ ниже 2000 пунктов достаточно высокая, как и вероятность незначительных потерь по рублю. Кстати, на вечер ещё остаётся американский индекс потребительской уверенности университета Мичигана в 17:00 (мск) и более значимый для российских активов отчёт Baker Hughes по буровым в 20:00 (мск).

Другая аналитика