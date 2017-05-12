ИК "Абилити Капитал": Для евро, скоро могут наступить другие, более лучшие времена

Выборы во Франции прошли и вместо «бесхребетного» Франсуа Олланда, главой государства стал молодой Эммануэль Макрон. Для Европейского Союза и для евро, данное событие можно считать позитивным, поскольку это повышает шансы для выживания ЕС.

Главная проблема Европейского союза, заключается в том, что ЕС с точки зрения власти, обладает недостаточной дееспособностью. Поскольку ЕС это союз, страны участники уже не обладают полнотой власти для решения огромного количества задач. В то же самое время, власти самого Евросоюза, так же не имеют достаточно полномочий для волевых решений, без полного согласия стран участниц. Поэтому, власть в Европе утонула и потерялась в процедурных и номенклатурных вопросах.

Европа не смогла решить долговые вопросы, потому что у ЕЦБ не было мандата на выкуп плохих долгов. В то же время, Брюссель не смог создать полноценную единую евро-облигацию, которая бы представляла единый долг ЕС. Поэтому Европа и отставала от других экономик в своем развитии в последние годы.

Для любого союза и интеграции, единство мнений, либо власть, необходимы для того чтобы была возможность принимать решения. Макрон, если судить по его предвыборной программе, четко заявляет, что он за более тесную интеграцию ЕС.

Так же стоит учесть, что 24 сентября в немецкий Бундестаг пройдут выборы и в данный момент, помимо Меркель, хорошие шансы на победу имеют социал-демократы. Если они победят, то канцлером Германии может стать Мартин Шульц, человек который заявлял о том, что хочет видеть ЕС, чуть ли не в виде Федерации.

Если в дополнение к президенту Франции Эммануэлю Макрону, добавиться еще один сторонник более тесной интеграции в виде канцлера Германии, то ЕС в ближайшие годы может очень сильно измениться. Две крупнейшие державы континентальной Европы, без британцев, которые всегда, по сути, работали на дезинтеграцию, Европа получит очень хорошие шансы на единство мнений и действий, которые в свою очередь могут позволить решить множество ранее нерешаемых задач.

На этом фоне, когда у ЕС появился шанс, ни о каком паритете пары евро/доллар говорить уже не стоит. Евро локально был слаб из-за конкретных проблем, будь то Греция или испанские банки, однако все эти проблемы имели политические корни, если сказать точнее, то корни недееспособности европейских властей в решении проблем. Если в Европе будет меняться политическая составляющая в сторону единства, то и для евро настанет более благоприятное время.

До сентября, то есть до выборов в Германии, евро вряд ли будет активно расти, но имея в козыре Макрона, падать курс евро уже вряд ли будет. А с осени, в случае победы Мартина Шульца, европейская валюта может начать новый многолетний тренд роста. В данный же момент, в паре евро/доллар, возможно, происходит процесс разворота тренда вверх. В этой связи, в данный момент, можно дать простую рекомендацию – валютные сбережения теперь лучше держать в евро, а не в долларах.

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