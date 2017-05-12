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mfd.ruАналитикаКомментарии12 мая 2017 г.ГК Forex Club: НЕФТЬ: ОПЕК продолжит битву за б...
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11:14

ГК Forex Club: НЕФТЬ: ОПЕК продолжит битву за более высокие цены

Цены на нефть основных эталонных сортов готовятся отметиться ростом по итогам недели впервые за последний месяц по мере того как ОПЕК сигналит о готовности продлить соглашение по сокращению добычи, а запасы в США стремительно падают.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в июне на бирже ICE в Лондоне 12 мая в 10.30 по московскому времени торговались на уровне 50,78 доллара за баррель, прибавлял по итогам недели 1,8%. Одновременно американский эталон WTI стоил 47,80 доллара за баррель, прирастая за этот же период на 1,96%.

Агентство энергетической информации США по итогам прошлой недели зафиксировало падение коммерческих запасов в подземных хранилищах на 5,3 миллиона баррелей до 522,5 миллиона. Это практически вдвое превысило медиану прогнозов в опросах информационного агентства Bloomberg.

Представители Ирака и Алжира в ОПЕК Джаббар аль-Луаиби и Нуреддин Бутарфа на совместной пресс-конференции Багдаде вчера заявили, что поддерживают предложение по продлению соглашения по сокращению добычи. Это заявление идет вслед за заявлениями Саудовской Аравиии в лице Халида аль-Фалиха и России в лице Александра Новака.

Участники рынка нефти получили букет позитивных новостей на текущей неделе. ОПЕК неустанно сигналит, что готов продлить соглашение по сокращению добычи и уже убедил рынок в том, что так и будет. Одновременно запасы в США падают очень стремительно по мере того как страна вкатывается в сезон отпусков, обещающий быть рекордным по объёмам потребления бензина.

Есть определённые сомнения, что темпы роста добычи в США достаточно высоки, но пока они не превышают темпы роста мирового спроса, решение ОПЕК по заморозке добычи на текущем уровне должно будет поддерживать цены. Справедливым диапазоном колебаний сейчас видится область 47-57 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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