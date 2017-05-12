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mfd.ruАналитикаКомментарии12 мая 2017 г.Альпари: Валютная пара EUR/USD: условия для вос...
сегодня
10:33

Альпари: Валютная пара EUR/USD: условия для восходящей коррекции выполнены

В четверг торги по паре евро/доллар завершились в небольшом минусе. Рынок закрыл дневную «свечу» в середине внутридневного диапазона на уровне 1,0866.

На торгах в Европе британский фунт своим снижением утащил за собой основные валюты после заседания Банка Англии. Евро от падения сдерживал рост кросс-пары евро/фунт. Потом евро подешевел к доллару до 1,0839 в ответ на позитивную статистику США по безработице и производственной инфляции.

Продавцам не удалось закрепиться на минимумах, поскольку техническая картина на часовом таймфрейме указывала на отскок цены вверх по трем основаниям. Так получилось, что снижение доходности 10-летних облигаций в США до 2,382% помогла реализовать план покупателей.

По данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне сохранилась на уровне 83,1%, в июле снизилась с 84,7% до 84,4%, в сентябре – с 91,8% до 90,4%

Торги стабилизировались на уровне 1,0867. Дневная «свеча» не является разворотной, так как диапазон за 11 мая составил 54 пункта. Это значит, что цена может вернуться к вчерашнему минимуму. По прогнозу рассматривается укрепление евро в рамках коррекции до 1,0891.

В пятницу внимание трейдеров будет направлено на данные из Германии, еврозоны и США. Наибольший интерес для трейдеров представляет американская статистика: данные по потребительской инфляции и розничным продажам. Ускорение инфляции увеличит вероятность повышения ставки в июне. Сейчас она составляет 83,1%.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0855, максимум – 1,0891, закрытие – 1,0879.

В 12:45 мск в еврозоне выйдут данные по промышленному производству за март.

В 15:30 мск в США опубликуют индекс потребительских цен, базовый индекс потребительских цен, базовый индекс розничных продаж и розничные продажи за апрель.

В 16:00 мск в США выступит член FOMC Чарльз Эванс.

В 17:00 мск в США выйдет предварительный индекс потребительских настроений от и предварительные инфляционные ожидания от Мичиганского университета за май.

В 19:30 мск в США выступит член FOMC Патрик Харкер.

Владислав Антонов, аналитик

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