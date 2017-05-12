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mfd.ruАналитикаКомментарии12 мая 2017 г.Банк "Глобэкс": Вторая половина дня определит д...
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09:56

Банк "Глобэкс": Вторая половина дня определит движение рубля

«Ожидаем нейтрального открытия индекса ММВБ в пятницу на фоне разнонаправленного движения азиатских фондовых индексов и несущественного снижения фьючерсов на мировые фондовые индексы. В преддверии налоговых платежей в понедельник, российский рубль укрепится к доллару. Цена нефти, перешагнув отметку в $50 за барр., консолидируется в первой половине дня торгов. Вечером будут опубликованы данные по количеству активных буровых вышек в США, что окажет давление на нефтяные котировки. Предпосылки к росту запасов сырой нефти создает то, что уже на протяжении 10 месяцев еженедельно число вышек увеличивается. Однако сезонный фактор сейчас начнет играть в пользу снижения запасов. Поэтому вторая половина дня определит движение нефтяных цен и вместе с ними сырьевых валют до конца торгов».

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