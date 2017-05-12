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mfd.ruАналитикаКомментарии12 мая 2017 г.ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,2%
сегодня
09:54

ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,2%

Американские индексы в четверг слабо снизились на отчетности крупных компаний и статданных. S&P 500 потерял 0,22%, Dow Jones – 0,11%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – также 0,22%. Сегодня фьючерсы на американские индексы также слабо снижаются. S&P 500 потерял 0,16%, Dow Jones – 0,09%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – 0,15%.

Нефтяные котировки в четверг выросли на сигналах о сокращении запасов нефти в США и надеждам на продление договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи. Brent подорожала на 1,1% до $50.77 за баррель, а WTI – на 1,06% до $47.83 за баррель. Сегодня цены на нефть продолжают расти. Brent поднялась на 0,30% до $50.92 за баррель, а WTI – на 0,33% до $47.99 за баррель. Цены на базовые металлы сегодня не демонстрируют единой динамики. Алюминий прибавил 0,32%, медь потеряла 0,02%, никель снизился на 0,48%. Азиатские фондовые индексы сегодня снижаются вслед за американским рынком. Nikkei225 упал на 0,5%, KOSPI – на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,8%, китайский Shanghai Composite – на 0,5%.

Сегодня будут значимые публикации макроэкономических данных по развитым странам. В США обнародуют данные о динамике потребительских цен, данные об объеме розничных продаж в апреле, а также данные о запасах товаров на складах в марте. Мичиганский университет опубликует предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за май. Кроме того, состоится выступление президента ФРБ Филадельфии П.Харкера. Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о промышленном производстве в марте. В Германии обнародуют окончательные данные об изменении потребительских цен в апреле и предварительные данные об изменении ВВП в первом квартале. В России сегодня состоится заседание совета директоров в Богучанской ГЭС, Уралкалии, ФСК ЕЭС, ТГК-1, Сургутнефтегазе, КАМАЗе и МРСК Центра и Приволжья. X5 Retail Group проведет годовое общее собрание акционеров.

Мы ждем позитивного открытия торгов на российском рынке с падением на 0,2% на фоне роста цен на сырьевых рынках.

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