Открытие Брокер: Перед стартом торгов сложился негативный фон

По итогам торгов 11 мая индекс ММВБ упал на 1,27% до 2002,54 п., а РТС снизился на 0,52% до 1105,83 п. Нефть провела понедельник в попытках выйти выше $51 за баррель Brent. С одной стороны, это позитивно для российского рынка, но, с другой – приводит к укреплению рубля. Соответственно, рубль давит на акции экспортёров, у которых других поводов для повышения пока нет: ММК (-3,75%) (компания увеличила прибыль в I квартале по МСФО на 53,5% при увеличении выручки на 58,1%), «ФосАгро» (-3,43%), НЛМК (-3,05%), «Мечел» (-3,01%), «ЛУКОЙЛ» (-2,64%). Бумаги АФК «Система» (-12,63%) оказались вновь под давлением на новостях о новом иске Минобороны.

У российских производителей автомобилей наступил перелом тенденций. В апреле продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей выросли на 6,9% до 129,5 тыс. штук. Авиакомпании увеличили объём перевозки пассажиров на 26,1% в апреле. Кстати, Еврокомиссия обновила свои прогнозы по России и теперь ожидает рост ВВП в 2017 году на 1,2% по сравнению с прежней оценкой 0,8%, а также 1,4% в 2018 году по сравнению с предыдущим прогнозом 1,1%. Однако всё это игнорируются на рынке акций, а основная активность сохраняется на валютной секции. Рубль продолжил укрепляться против конкурентов на фоне дорожающей нефти и улучшения прогнозов по экономике. Глава ЦБ Э. Набиуллина в своём письменном интервью коммуникационному агентству EM скорее поддержала рубль, чем оказала на него давление. По её словам, ЦБ РФ может возобновить покупку валюты для пополнения ЗВР при достижении инфляции в 4%, но будет осуществлять её таким образом, чтобы не оказать существенного влияния на рынок. Кроме того, она сообщила, что специалисты ЦБ считают равновесной ставку в 6,5%-6,75% при инфляции в 4%. Однако регулятор не будет агрессивно смягчать денежную политику, предпочитая постепенность. «Лучше двигаться вниз маленькими шагами, чем существенно снижать ставку и потом, в случае непредвиденного шока, опять повышать её», - заявила она.

Соответственно, спекулянты почувствовали, что регулятор пока не планирует что-либо менять на рынке и можно продолжать реализацию прежних стратегий. Хотя Carry Trade будет постепенно терять свою актуальность вместе с сокращением разрыва доходности в долларовых и рублёвых долговых инструментах.

Торги в США завершились снижением индексов. Во многом это произошло из-за вышедшей статистики. Число первичных обращений за пособием по безработице в США снизилось на прошлой неделе на 2 тыс. до 236 тыс. Цены производителей выросли в апреле на 2,5% за 12 месяцев, что является наиболее сильным ростом с февраля 2012 года. Лишь за апрель цены производителей поднялись на 0,5%. Соответственно, инфляционное давление сохраняется и это позволяет ФРС продолжить реализацию своего сценария постепенного повышения ставки. Наиболее сильные потери наблюдались в секторе недвижимости, а также бумагах производителей потребительских товаров, то есть в активах, которые известны своими дивидендными выплатами. На этом фоне "индекс страха" подрос на 3,82% до 10,60. Кроме того, развитие может получить история с увольнением главы ФБР. Источники в Белом доме утверждают, что решение зрело уже несколько месяцев, а последней каплей стало нарушение субординации. Демократы, естественно, выразили готовность использовать данное решение против Д. Трампа. По итогам торгов DJIA подешевел на 0,11% до 20919,42 п., S&P 500 снизился на 0,22% до 2394,44 п.

Азиатские индексы преимущественно снижались. В Китае ЦБ обеспокоился негативными тенденциями на рынке акций и начал вливать ликвидность в финансовую систему. Местные инвесторы испугались очередных мер властей по проверке кредитных учреждений на предмет управления рисками. Shanghai Composite может завершить снижением пятую неделю подряд. Nikkei225 оказался под давлением на пороге штурма отметки в 20000 пунктов. Впрочем, иена немного укрепилась до 113,7 за доллар, что традиционно приводит к продажам бумаг экспортёров. К 8:45 (мск) Shanghai Composite – 3083,20 (+0,71%), Nikkei 225 – 19876,09 (-0,43%).

Нефть незначительно дорожала на азиатской сессии. Накануне главными идеями рынка оставались: сокращение запасов в США и обещания ключевых представителей OPEC поддержать продление соглашения по сокращению добычи. С другой стороны, рынок пока игнорирует тот факт, что добыча в США поднялась уже до 9,314 тыс. бар. в сутки, в Ливии производство достигло 0,8 млн бар. в сутки. Да и тот факт, что РФ упорно сокращает долю Саудовской Аравии на рынках Китая и Индии, вряд ли будет способствовать спокойным переговорам OPEC+ 25 мая. К 9:05 (мск) Brent стоил $50,82 (+0,10%), WTI – $47,89 (+0,13%), золото – $1226,3 (+0,17%), медь – $5544,64 (+0,28%), никель – $9300 (-0,16%), палладий – $803,45 (+0,56%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 99,48. К 9:05 (мск) пара EUR/USD стоила $1,087 (+0,08%), GBP/USD – $1,289 (+0,02%), USD/JPY – 113,77 (-0,04%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

- в 12:00 (мск) выйдут данные по промышленному производству в еврозоне,

- в 15:30 (мск) игроки узнают значение потребительской инфляции и розничных продаж в США,

- в 16:00 (мск) выступит с речью президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс,

- в 17:00 (мск) публикация индекса потребительской уверенности университета Мичигана,

- в 20:00 (мск) Baker Hughes выпустит отчёт по активным буровым установкам.

Начало дня на российском рынке может оказаться негативным из-за внешнего фона. Кроме того, нефть остановила свой рост и может вернуть часть своих достижений на ожиданиях дальнейшего роста буровой активности в США. Впрочем, главным событием американского отрезка торгов будет публикация статистики по инфляции.

Другая аналитика