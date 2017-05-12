Альпари: Доллар вновь нацелен на снижение к уровню 56,75 руб.

В четверг, 11 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 38,50 коп. (-0,67%), до 57,05 руб., курс евро – на 51,25 коп. (-0,82%), до 61,96 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (+13,33%), евро/рубль – 290,8 млн евро (-3,13%).

Центральный банк России с 12 мая понизил официальный курс доллара США на 96,63 коп., до 57,1161 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 62,1595 руб., что ниже предыдущего дня на 110,39 коп.

Накануне торги на Московской бирже открылись резким снижением рублёвых пар. Интерес к рублю вырос в преддверии налогового периода и восстановления цен на нефть марки Brent на 8,9% с 5 мая до $50,77 (сессионный максимум $51,12). Рубль укреплялся к валютам до закрытия торгов в Европе. Продавцов доллара даже не напугали новости о готовности ЦБ РФ к покупкам иностранной валюты для пополнения ЗВР, если инфляция опустится до 4%. Участники рынка избирательно реагируют на новости. В текущей ситуации они обратили внимание на то, что ЦБ РФ не будет агрессивно смягчать денежную политику. Глава Банка России Эльвира Набиуллина обещала снижать ключевую ставку постепенными темпами.

Основным драйвером для рубля остаётся динамика цен на нефть. Все внимание трейдеров приковано к заседанию ОПЕК, которое состоится в Вене 25 мая и на поступающих новостях на эту тему.

В ходе американских торгов цена на Brent повышалась до отметки $51,12. За пять дней баррель Brent подорожал на 8,9%. Покупателей даже не напугал опубликованный ежемесячный доклад ОПЕК, в котором в 2,5 раза повышен прогноз добычи нефти с 370 тыс. до 950 тыс. баррелей для стран не входящих в картель.

Для покупателей открыт путь к $52,55, но рост котировок замедлится, так как трейдеры опасаются срыва сделки по продлению соглашения о сокращении добычи нефти на вторую половину года. Решение станет известно 25 мая после встречи 11 стран ОПЕК и 11 независимых нефтедобывающих государств. В пятницу ожидается повышение цен до $51,50.

При дальнейшем росте нефтяных котировок рубль продолжит отыгрывать потери у валют, которые он понес на прошлой неделе. Цель для доллара – 56,74 руб., для евро – 61,55 руб. Укрепление рубля к доллару замедлится в районе 56,75 руб.

Владислав Антонов, аналитик

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