ИК Финам: Внешний фон нейтрален для наших акций

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. С одной стороны, негативным фактором для наших акций станет коррекция на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent не смогла удержаться выше 51 доллара. С другой, вчера к окончанию торгов в США основные площадки отыграли большую часть потерь, индексы Dow Jones и S&P500 закончили торговую сессию с незначительным снижением на 0,1% и 0,2%. Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы теряют в пределах 0,1%. На торгах в Азии основные индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, японский Nikkei225 снижается на 0,4%, а китайский Shanghai Composite растет на 0,8%. На наш взгляд, негатив от коррекции в ценах на нефть будет скомпенсирован восстановлением американских площадок, что приведет к нейтральному открытию нашего рынка и консолидации основных российских индексов в первые часы торгов у уровней вчерашнего закрытия. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе — умеренный рост основных индексов может поддержать российских «медведей», что приведет к закреплению нашего рынка на положительной территории. Во второй половине дня инвесторы будут следить за блоком важной макроэкономической статистики из США — в 15.30 мск. будут опубликованы данные по индексу потребительских цен, который является одним из индикаторов инфляции, а также розничным продажам, а в 17.00 мск. выйдут индексы деловых запасов и настроений потребителей Мичиганского университета. Статистика может оказать существенное влияние на настроения игроков и определить динамику нашего рынка в последние часы торгов.

На валютной секции московской биржи мы ожидаем некоторого ослабления рубля в начале торговой сессии. Коррекция в ценах на нефть будет способствовать покупкам в долларе и евро в первые часы торгов. Однако уже к середине дня ситуация может измениться. Даже в случае консолидации на рынке энергоносителей у текущих значений, поддержку рублю окажет приближение налогового периода, что позволит «медведям» продолжить негативную динамику, и доллар может уйти ниже отметки 57 рублей.

Другая аналитика