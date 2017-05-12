ИФК «Солид»: Активность инвесторов перед выходными будет приглушенной

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше «психологической» отметки в $50 за баррель на фоне прогнозов ОПЕК роста спроса на нефть и ожиданий дефицита глобальных поставок «черного золота» в случае продления соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром немного снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2000-2005 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть его консолидацию близи достигнутых уровней при пониженной активности инвесторов в преддверии выходных.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил символические 0.02% при оборотах торгов на 10% выше среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало повышение котировок акций банков HSBC (+1.1%), Standard Chartered (+2.5%) и нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (+1.2%). Сдержало повышение индекса FTSE 100 снижение акций телекома BT (-4.5%), интегрированной энергетической компании Centrica (-5.4%) и фармацевтической компании Hikma Pharmaceuticals (-8.2%). По итогам прошедшего вчера заседания Банк Англии не преподнес сюрпризов, сохранив, как и ожидалось, свою ключевую ставку и объем выкупа облигаций на прежнем уровне. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в четверг снизился на 0.32% при оборотах торгов на уровне среднемесячных, а падением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции нефтесервисной компании TechnipFMC (-1.7%), медиа-группы Vivendi (-1.9%) и промышленного конгломерата Safran (-2.2%). Немецкий индикатор DAX (-0.36%) упал на фоне снижения котировок акций Deutsche Post (-3.4%), Linde (-2.1%) и ProSiebenSat (-6%), внесших существенный вклад в его просадку.

Фондовый рынок США в четверг понес умеренные потери. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones опустился в итоге дня на 0.11%, а наибольшее отрицательное влияние на его поведение оказало понижение котировок торговой сети Home Depot (-1.2%) и корпорации Microsoft (-1.2%). Индекс high-tech биржи NASDAQ снизился на 0.22% на фоне падения в цене акций Seagate (-1.5%), Biogen (-1.5%), Incyte (-1.5%), Alexion Pharm (-1.6%) и Dollar Tree (-1.8%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.22%) тоже просел при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс потребительского сектора (-0.6%). Выступивший глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что в агрессивном ужесточении денежно-кредитной политики ФРС сейчас нет никакой необходимости.

Рынок акций РФ в четверг снизился. Индекс ММВБ потерял 1.27% при оборотах на уровне среднемесячных, а наибольшее отрицательное влияние на его падение оказали упавшие в цене акции АФК «Система» (-12.6%), ЛУКОЙЛа (-2.6%) и Газпрома (-2.3%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0.53%) снизился меньше из-за укрепления рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит выделить ожидающиеся рекомендации совета директоров Сургутнефтегаза по дивидендным выплатам и финансовые результаты РУСАЛа.

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