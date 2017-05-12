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mfd.ruАналитикаКомментарии12 мая 2017 г.ГК Forex Club: Рубль пойдет ниже 57,00
сегодня
09:48

ГК Forex Club: Рубль пойдет ниже 57,00

Рубль продолжает идти вслед за нефтью. И есть все шансы на то, что уже в пятницу USD/RUB сможет закрепиться ниже отметки 57,00.

Дело в том, что рыночные настроения изменились. Теперь игроки верят в рост нефти. Об этом говорит сдержанная реакция рынка на довольно негативные известия от ОПЕК. Последний ежемесячный отчет от организации показал рост оценок по предложению со стороны стран, не входящих в картель.

В 2017 году показатель достигнет 950 тыс. баррелей в день, что на 64%, чем в апрельской оценке. Фактически, сейчас прогноз предложения в 4 раза выше, чем ожидалось в ноябре 2016 года, когда было принято решение о сокращении добычи. И Brent даже не упала, а, напротив, выросла до 51,15.

В таких условиях у USD/RUB есть все шансы продолжить падение с ближайшей целью на отметке 56,60.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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