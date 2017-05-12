ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Осевая линия на первом чертеже «медвежьего рынка» уже поставлена

Вчерашний день открывался неплохо, максимальное значение индекса ММВБ достигло отметки 2028,58. На протяжении последних двух недель на уровне 2030 образовалось некое сопротивление, которое пока не удаётся пройти «вверх» . А после обеда, наблюдалось снижение: корректировались индексные бумаги – «Газпром», «ЛУКОЙЛ» и даже «Аэрофлот», который в предыдущие дни был лучше рынка. В подобной ситуации оказался и «Сбербанк», который за последнее время вырос. С чем же это может быть связано? Индексу ММВБ сложно расти в тот момент когда рубль укрепляется, кроме того в последние дни на рынок давит «фактор АО Системы». Вчера акции этой компании «улетели» вниз на 12,6% и это многолетний минимум. Судя по всему, дело будет рассматриваться Башкирским арбитражным судом. Речь идёт о споре следующих субъектов – «Роснефти» и «Системы» вокруг «Башнефти». В принципе, это негативно для рынка.

Драйверов для роста рынка пока нет. Во вторник, если вдруг совет директоров «Газпрома» будет рекомендовать дивиденды свыше 10 рублей, например, 12 или 18 можно будет попробовать купить акции «Газпрома» «по рынку». Высокие дивиденды Газпрома будут неплохим сигналом для рынка. Но может быть такое, что рекомендации совета директоров мы узнаем лишь после окончания торгов во вторник. Тогда в среду будет поздно покупать.

Американский рынок закрылся с небольшим снижением. Вроде бы все спокойно на нем, но это и плохо, когда в условия нарастающей политической неопределенности все спокойно. Несмотря на выборы в ряде стран мира и политический тупик в Вашингтоне, индекс волатильности VIX – известный также как «индекс страха» – 9 мая обновил минимум за 23 года! Осевая линия на первом чертеже «медвежьего рынка» уже поставлена. Инвесторы потеряли чувство страха - цены на золото упали более чем на 30% с пиковых уровней 2012 года и примерно на 10% с максимумов лета 2014 года. Аналитики Morgan Stanley оценивают вероятность рецессии в американской экономике в течение 12 ближайших месяцев в 25% (ранее вероятность была 30%), но при ухудшении статистики они быстро пересмотрят прогноз.

Сегодня ждем спокойного открытия – российский индекс ERUS от MSCI снизился всего лишь на 0,13%. Можно сказать, что падение видно только под микроскопом, зато индекс развивающихся рынков вчера вырос на 0,22%.

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