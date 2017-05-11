ГК "Forex Club" : Нефть благотворно влияет на рубль

В четверг российские индексы оказались под давлением. ММВБ снижается на 1,43%. РТС теряет 0,76%. В лидерах роста Башнефть (2,33%), Русгидро (1,27%) и префы Сургутнефтегаза (0,56%).

В аутсайдерах оказались Система (-9,81%) на фоне истории с иском от Роснефти, ММК (-2,7%) и Северсталь (-2,6%).

Российский ММВБ не смог развить восходящий импульс среды и сегодня откатился к уровню 2000. Одним из основных факторов давления на российский бенчмарк являются опасения повышения ставки ФРС США на июньском заседании (в чем рынок практически не сомневается). Также негативен для ММВБ и рост рубля. А вот нефтяные котировки играют, скорее, на пользу.

Brent закрепилась выше отметки 50 долларов за баррель. Максимум сегодня был отмечен на уровня 51,07. Однако после того, как ОПЕК опубликовал прогноз по поставкам из стран, не входящих в картель, нефть откатилась от локального максимума. Согласно опубликованных данных, ОПЕК ждет роста поставок до 950 тыс. баррелей в сутки против предыдущего прогноза в 580 тыс. В поддержку же нефтяных котировок выступают ожидания того, что в мае ОПЕК+ все же продлит соглашение о сокращении объемов добычи. Уже в пятницу выйдут очередные данные по числу работающих буровых в США. Если показатель продолжит рост, нефть может оказаться под давлением, так как вкупе с отчетом ОПЕК это будет провоцировать опасения того, что США нивелируют эффект от действий картеля.

Российский рубль продолжает расти вслед за нефтью. Пара USD/RUB начала день гэпом вниз и отметила недельный минимум на 56,90. Однако коррекция нефти заставила и рубль отдать часть заработанного. Кроме того, замедлению темпов укрепления рубля способствовали и комментарии главы Банка России. Сегодня глава Эльвира Набиуллина заявила, что считает возможным возобновление покупки валюты в резервы после замедления инфляции до 4%. В поддержку рубля будет выступать приближение налогового периода в России. Однако в пятницу не исключен возврат пары USD/RUB в район уровня 57,40 на фоне фиксации прибыли перед выходными

Ирина Рогова, аналитик

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