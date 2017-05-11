Альпари: Потенциал просадки в паре евро/доллар еще не исчерпан

В евро/долларе продолжается распродажа. И если в начале недели это было легко объяснимо, так как рынок массово закрывал длинные позиции, сформированные на ожиданиях результатов выборов во Франции, то текущие продажи идут по инерции. Особенного негатива со стороны еврозоны и Старого Света не поступает, а инвесторам сейчас интереснее доллар, в том числе и на фоне прогноза по повышению американской процентной ставки.

Дневные торги в четверг в EUR/USD идут вокруг 1,0850. С начала недели основная валютная пара упала уже на 1,6%, однако потенциал просадки все еще не исчерпан. Апрельское ралли началось от области 1,0725. Именно туда и будет стремиться пока евро/доллар.

Положительный отчет Еврокомиссии, которая пересмотрела свои прогнозы относительно состояния экономики еврозоны, не оказал евро никакой поддержки. Согласно ожиданиям ЕК, рост ВВП еврозоны в 2017 году составит 1,7% при предыдущем ожидании в 1,6%, инфляция в этом году расширится на 1,6%, в 2018 году – на 1,3%. Показатели занятости существенно улучшатся, так как уровень безработицы рассчитан на отметке 9,4% при предыдущем прогнозе в 9,6%.

Ничего особенного сенсационного в этом заключении нет. Экономика региона плавно улучшает свои индикаторы, но львиная доля восстановления основана на эффектах программы QE. Без стимулирования весь позитив скатится туда, откуда пришел.

Вечерняя статистика от США оказалась в целом неплохой. Еженедельный отчет по числу требований на получение пособия по безработице продемонстрировал снижение и показал цифру в 236 тыс. против предыдущего релиза с 238 тыс. и прогноза в 245 тыс. Сектор занятости – тихий и стабильный островок на фоне перепадов настроений в промышленности и продажах. Здесь давно сформировался устойчивый тренд, и позитив с этой стороны никого уже и не восхищает.

Апрельский отчет по индексу цен производителей оказался сильнее ожиданий. Индикатор вырос на 0,5% м/м (+2,5% г/г) при ожидании в 0,2% м/м (+2,2% г/г). Базовый индекс также неплохо прибавил. Жизнь становится дороже с самого верха потребительской пирамиды, и раз цены растут на уровне производителей, значит, рано или поздно это ощутят и рядовые американцы.

Анна Бодрова, старший аналитик

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