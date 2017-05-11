УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В четверг, 11 мая, российский фондовый рынок торгуется в красной зоне, несмотря на дорожающую на 1,1% нефть. Индекс ММВБ с открытия теряет 0,9%, РТС – чуть меньше (-0,4%) на фоне укрепления рубля. Заметных новостей, которые могли бы оказать давление на отечественный рынок, не происходило. Более того, вчерашняя встреча С.Лаврова с Д.Трампом прошла, по мнению сторон, довольно успешно, хотя и без деталей и конкретного плана дальнейших действий.

Сегодня котировки большинства российских акций снижаются на 1-3%. В лидерах снижения, помимо АФК (-7,7%), нефтяные компании: Башнефть обычка (-2,3%), Лукойл (-2,1%), Сургутнефтегаз обычка (-2%); и экспортеры: Фосагро (-2,1%), Северсталь (-1,5%). Уже из этого можно сделать вывод, что ослабевший курс рубля и потускневшие перспективы восстановления баланса нефтяного рынка заставили инвесторов пересмотреть свое отношение к активам, которые сильно зависят от этих двух факторов. Дополнительное давление на сталепроизводителей оказывают возросшие ожидания снижения цен на сталь по причине продолжающих двигаться вниз цен на коксующийся уголь (после полного возобновления работы ж/д дороги в Австралии) и железную руду (которая растеряла весь рост после победы Трампа). На российском рынке дополнительным негативом может стать навес предложения со стороны отечественных игроков рынка (особенно Северсталь и ММК) по причине недоступности рынков США и ЕС после введения антидемпинговых пошлин. Рост предложения должен привести к сокращению ценовой премии на рынке РФ, которая сейчас более чем в 2 раза превышает исторические значения.

Нефть марки Brent (спот) сумела вернуться к уровням выше $50 за баррель после 2 дней роста (+3,1% вчера и +1,1% сегодня по Brent спот), однако завоеванные позиции не выглядят устойчиво. Добыча сланцевой нефти в США на прошлой неделе продолжила расти: так, по прогнозам Wood Mackenzie, США сумеет нарастить производство на 800 тыс б/с, при этом будущее соглашения ОПЕК по-прежнему остается нерешённым. Поэтому некоторые инвестдома даже пересмотрели свои прогнозы по уровню цен на нефть на текущий год и, соответственно, понизили рекомендации по бумагам нефтегазового сектора.

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