Открытие Брокер: Крепкий рынок не позволит рынку закрыться в плюсе

К 15:25 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,9% до 2009,92 п., а РТС дешевел на 0,37% до 1107,51 п. Пожалуй, что основной причиной давления на рублёвые акции является рубль, который в первой половине дня преодолевал отметку в 57 за доллар. Крепкая национальная валюта негативно сказывается на финансовых показателях экспортёров: «ФосАгро» (-2,1%), «Сургутнефтегаз» (-1,95%), «ЛУКОЙЛ» (-1,89%), «Башнефть» (-1,77%), НЛМК (-1,48%), «Газпром нефть» (-1,18%). ММК (-1,35%) увеличил прибыль по МСФО в I квартале на 53,5% до $241 млн при росте выручки на 58,1% до $1,66 млрд. Автомобильный рынок РФ начал регулярно подавать признаки оживления. В апреле продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей выросли на 6,9% до 129,5 тыс. Впрочем, продажи коммерческих автомобилей «Соллерс» (-0,89%) существенно упали. В бумагах АФК «Система» (-6,2%) продолжается повышенная волатильность, связанная с иском «Роснефти».

Рубль укреплялся на фоне роста котировок нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2905 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,34%, недельная – до 9,43%, а месячная – до 9,53%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала письменное интервью коммуникационному агентству EM. По её словам, ЦБ РФ может возобновить покупку валюты для пополнения ЗВР при достижении инфляции в 4%, но будет осуществлять её таким образом, чтобы не оказать существенного влияния на рынок. Кроме того, она сообщила, что специалисты ЦБ считают равновесной ставку в 6,5%-6,75% при инфляции в 4%. Однако регулятор не будет агрессивно смягчать денежную политику, предпочитая постепенность. «Лучше двигаться вниз маленькими шагами, чем существенно снижать ставку и потом, в случае непредвиденного шока, опять повышать её», - заявила она. Рубль лишь незначительно отреагировал на слова главы ЦБ. Впрочем, в стратегическом плане интервью предоставляет ряд важных сигналов. Как минимум, ЦБ уже оценивает возможности для пополнения ЗВР. Целевой уровень инфляции близок и это позволяет рассчитывать ещё на несколько снижений ставки в текущем году, что постепенно будет снижать привлекательность рубля для стратегии Carry Trade. Однако на текущий момент для рубля более важным фактором является нефть. Очередная атака продавцов закончилась и котировки Brent вернулись выше $50 за баррель, обеспечивая российскую валюту сильной поддержкой. К 15:25 (мск) пара USD/RUB снижалась на 0,47% до 57,165, евро к рублю дешевел на 0,74% до 62,017.

Банк Англии, как и ожидалось, оставил параметры денежной политики без изменений. Промышленное производство в Великобритании выросло в марте на 1,4% при ожиданиях 2,1%, а отрицательное сальдо торгового баланса выросло до 13,441 млрд фунтов стерлингов при ожиданиях 11,80 млрд. Еврокомиссия повысила прогноз по экономике еврозоны. В новой оценке рост в 2017 году оценивается на уровне 1,7% против февральского прогноза в 1,6%. Ожидается, что в 2018 году безработица упадёт до 8,9%.

В банковском секторе вновь оживление, которое связано с финансовой отчётностью. Акции итальянского UniCredit SpA подскочили более чем на 5% на фоне отчёта лучше ожиданий рынка. Бумаги французского банка Credit Agricole подросли на 3% благодаря росту прибыли в I квартале почти в четыре раза. Добывающий сектор удерживал индексы от просадки, которая наблюдалась в защитных секторах: Anglo American (+1,49%), BHP Billiton (+1,37%), Antofagasta PLC (+3,55%). К 15:25 (мск) – DAX 12720,05 п. (-0,29%), CAC 40 – 5377,35 п. (-0,43%), FTSE 100 – 7380,66 п. (-0,06%).

Нефть пыталась продолжить рост. Однако доклад OPEC оказался не столь оптимистичным для рынка. Во-первых, участники ожидают прироста добычи вне организации на 950 тыс. бар. по сравнению с 580 тыс. бар. в предыдущем обзоре. Лишь сланцевая добыча в США предоставит рынку дополнительные 600 тыс. бар. в сутки. В OPEC отмечают, что добыча в организации составила 29,674 млн бар. нефти в сутки, что говорит о выполнении плана по сокращению производства на 111%. Рынок пока рассчитывает на то, что 25 мая участники соглашения по сокращению добычи OPEC+ смогут договориться о продлении, но есть вероятность, что в очередной раз основные споры будут между Саудовской Аравией, которая теряет рынки, и РФ, которая забирает долю саудитов. К 15:25 (мск) Brent – $50,89 (+1,33%), WTI $48 – (+1,42%), золото – $1222,3 (+0,28%), медь – $5604,17 (+1,90%), никель – $9380 (+2,85%), палладий – $807,05 (+0,96%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,2% до 99,68. CAD слабел почти на 0,35% против доллара США, а вот AUD и NZD смогли отвоевать у него около 0,25%. К 15:25 (мск) EUR/USD – $1,084 (-0,21%), GBP/USD – $1,285 (-0,62%), USD/JPY – 113,92 (-0,32%).

Число первичных обращений за пособием по безработице в США снизилось на прошлой неделе на 2 тыс. до 236 тыс. Цены производителей выросли в апреле на 2,5% за 12 месяцев, что является наиболее сильным ростом с февраля 2012 года. Лишь за апрель цены производителей поднялись на 0,5%. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара усилил рост, а фьючерс на S&P 500 терял около 0,2%. Российский рынок закроет день в минусе как под давлением крепкого рубля, так и неуверенности на внешних площадках. К тому же свежий доклад OPEC показал, что даже усилий по сокращению добычи может быть недостаточно, чтобы сбалансировать рынок нефти.

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