Альпари: Российский рубль продолжает дорожать

Сегодня днем доллар США торгуется по 57,07 руб. (-0,6%). Евро стоит 62,04 руб. (-0,7%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 12 мая, составляют 57,11 руб. за американскую валюту и 62,15 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 97 и 111 копеек соответственно.

Основная опора рубля – в нефти. Баррель североморского сырья Brent торгуется в середине дня по $50,99 (+1,5%). Основной энтузиазм покупателей связан с сокращением запасов черного золота в США: оба важных отчета, API и Минэнерго, показали за прошлую неделю заметное снижение индикатора. Данные по запасам бензина в этот раз оказались неоднородными: Американский институт нефти увидел их повышение, Минэнерго отчиталось о сокращении на 0,1%, или на 400 тыс. баррелей.

Интересно, что на этой неделе рынок остается равнодушным к отчету по добыче нефти в США – неделей ранее этот компонент наблюдений от EIA вызвал волну распродаж на площадке. Штаты продолжают наращивать выкачку нефти, за последние семь дней она расширилась на 21 тыс. баррелей (+0,23%) в сутки.

Продавцов доллара пока не пугают ни сигналы о надувании «пузыря» на сырьевой площадке, ни новости о готовности ЦБ начинать интервенции, если инфляция опустится ниже 4%. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, низкая инфляция позволит закупать валюту в резервы, но хотелось бы видеть и снижение дальнейших инфляционных ожиданий.

Невозмутимость, с которой идут распродажи пары доллар/рубль, наводят на мысли о краткосрочности этого движения. Ближайшая поддержка расположена на 57,0, далее 56,85. Рубль сохраняет свою переоцененность на фоне стоимости нефти и внутренней конъюнктуры.

Анна Бодрова, старший аналитик

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