УК КапиталЪ : Еженедельная аналитика

Рынок акций

На прошлой неделе на глобальныхфондовых индексах преобладала боковая динамика. Американские фондовые индексы широкого рынка S&P 500 и высокотехнологичных компаний Nasdaq провели неделю вблизи своих максимальных исторических значений. Котировки акций американских компаний поддерживаются оптимистичными квартальными корпоративными отчетами и решением ФРС США продолжать мягкую денежно-кредитную политику на фоне замедления инфляционных ожиданий. Кроме того, индекс волатильности VIX находится на исторически низких значениях, что свидетельствует о том, что инвесторы сейчас не видят серьёзных рисков на рынках. Внимание на себя обращает лишь довольно драматичное падение нефти (-5%) на прошлой неделе, которое увело котировки Brent ниже $50/барр. На рынок нефти продолжает оказывать давление сохраняющийся избыток предложения нефти на мировом рынке. Число активных буровых установок в США по данным сервисной компании Baker Hughes продолжает расти и достигло 703 шт., что более в чем два раза превышает минимальные уровни 2016 г. Высокая буровая активность влечет за собой рост объемов добычи, при этом запасы нефти в США сокращаются медленно. По расчётам Минэнерго США добыча нефти в США в 2017 году 9,3 млн. барр./сутки. На этом фоне ОПЕК, ставивший основной целью снижение объема мировых запасов до среднего за последние пять лет уровня, обсуждает вопрос продления соглашения. При этом если ранее наиболее реалистичным выглядело продление договоренностей еще на полгода на встрече картеля 25 мая, то последние заявления представителей России и Саудовской Аравии позволяют предположить возможность более долгосрочных действий и продления соглашения не только на второе полугодие 2017 года, но и на 2018 год. Такой сценарий поддерживают также Кувейт и Алжир. На таком фоне курс USD/RUB под конец недели приближался вплотную к отметке в 59 рублей.

Индекс ММВБ практически не изменился по итогам прошлой недели и закрепился выше 2000 пунктов, благодаря ослаблению рубля. Рублевые цены на российские акции уже значительно скорректировались сначала года и в преддверии дивидендного сезона могут восстановить потери первой половины года. На прошлой неделе в ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Информационные технологии будущего» предоставили свои отчёты за первый квартал компании «Apple» и «Facebook». Крупнейший производитель смартфонов в мире «Apple Inc» увеличил чистую прибыль и выручку почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Однако, совокупная выручка компании в Китае упала на 14% в минувшем квартале, что связано с ожиданием новой версии Iphone к 10-летию начала выпуска смартфона. Вместе с тем доходы компании от продажи компьютеров Mac увеличились на 14% до 5,84 млрд. долл., благодаря новым ноутбукам MacBook. Финансовые результаты «Facebook Inc» – превзошли ожидания инвесторов, благодаря росту пользователей до 1,94 млрд. человек и увеличению объёма рекламного контента в социальной сети. Выручка компании за квартал выросла на 49% до 8,03 млрд. долл., а чистая прибыль до 3,06 млрд. долл. Акции компании отреагировали нейтрально на опубликованную отчётность.

В ОПИФ акций «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» предоставили свои отчёты компании «Adidas» и «Planet Fitness Inc». Второй по величине в мире производитель спортивных товаров «Adidas» увеличил чистую прибыль в первом квартале на 30% до 454 млн. евро., благодаря высокому спросу на продукцию в Северной Америке и Китае. Выручка компании за квартал выросла на 21% до 5,670 млрд. евро. В странах СНГ продажи компании сократились на 10% в связи со сложными настроениями потребителей, а также дополнительными закрытиями магазинов. Сеть спортивных клубов “Planet Fitness Inc” отчиталась лучше ожиданий. Чистая прибыль в первом квартале выросла на 21,2% до 18,4 млн. долл., а выручка на 9,3% до 91,1 млн. долл.по сравнению с аналогичным периодом годом раннее. Компания продала 1,2 млн. новых членских карт за первые 3 месяца 2017 года.

На прошлой неделе доля акций в ПИФах не изменилась.

Рынок долга

Коррекция цен на нефть спровоцировала фиксацию прибыли в государственных бумагах. Кривая ОФЗ сместилась вверх по доходности на 10-15 б.п. вдоль всей кривой. Таким образом, госбумаги не смогли закрепиться на максимальных уровнях с 2013 года. По данным ЦБ РФ на 1 апреля доля нерезидентов на рынке ОФЗ превысила 30%, что является максимальным уровнем за всю историю наблюдений (с 2012 г.). Данный факт говорит о том, что интерес иностранцев к российским долговым активам сохраняется. Корпоративные бумаги отреагировали в меньшей степени: длинные выпуски прибавили в доходности 5-10 б.п., а средне и долгосрочные выпуски практически не изменились в цене. Высокий уровень рублевых реальных процентных ставок и структурный профицит ликвидности в российской банковской системе делают корпоративные выпуски привлекательными для инвестирования.

В течение недели

На предстоящей неделе внимание будет обращено на Китай, где наибольший интерес вызывает показатель инфляции цен производителей. В Европе Франция опубликует статистику по торговому балансу и промышленному производству. В США традиционно будут опубликованы данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также статистика по инфляции. В конце недели в Германии будет опубликован ВВП за I квартал, в еврозоне опубликуют сводные данные по промышленному производству.

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