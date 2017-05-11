ИК "Абилити Капитал": Это раньше рубль был слабым, а сейчас он просто «нормальный»

Многие на финансовых рынках, в данный момент не понимают причин сильного рубля. Сравнивают динамику денежных потоков, торговый и платежный баланс, объем выплат по долгу, и многое другое, но при этом упускают из вида один очень важный фактор.

Россия, как известно, добывает 11 млн. баррелей нефти в сутки, в год это равняется 4 млрд. баррелей. При цене нефти равной 50 долларов, общий объем добычи нефти в деньгах, будет равен 200 млрд. долларов. К этому нужно добавить 640 млрд. кубометров газа, которые при нынешних ценах дадут еще почти 100 млрд. долларов. И так же и другое сырье, алмазы, металлы, уголь, лес, которые так же дадут около 100 млрд. долларов. В итоге общий объем производства сырья в России составляет не менее 400 млрд. долларов, если считать по мировым ценам.

Объем номинального ВВП в 2016 году, составил 86 трлн. рублей. Если считать сырье по курсу, например 60 рублей за доллар, то 400 млрд. долларов будут равны 24 трлн. рублей, что будет равно почти 28% от ВВП страны. Если рубль, как пророчат многие пессимисты «пойдет на 100», то тогда все сырье страны будет стоить 40 трлн. рублей или почти половину ВВП. Однако суть заключается в том, что в экономике есть мультипликаторы – каждый рубль (доллар) созданный в промышленности создает еще минимум 2 рубля в других отраслях. В этом ключе, при мультипликаторе равном 3 единицы, 400 млрд. долларов в виде произведенного сырья, практически гарантируют ВВП равный 1,2 трлн. долларов. Если приравнять 86, трлн. рублей к 1,2 трлн. долларов, то получиться курс равный 71-72 рубля за доллар.

Экономика России при производстве сырья в объеме 400 млрд. долларов, не может быть меньше чем 1,2 трлн. долларов. Поэтому курс 72, это почти предельный порог для слабости рубля. Плюс надо учитывать, что помимо сырья есть и другая промышленность, которой не так много как хотелось бы, но она есть. И поэтому «справедливый» курс должен быть меньше чем 72 рубля за доллар.

Медведи скажут, что был ведь курс 86 рублей за доллар. Да был, но временно и был он во многом на спекулятивной составляющей. Помимо потерь от падающей нефти, от выплат по долгу, были так же огромные спекулятивные продажи рубля, как населением, так и компаниями. И объем продаж рубля тогда был огромен. Зимой 2014/15 года, на панике было куплено валюты почти на 200 млрд. долларов. Поэтому если сравнивать экспорт, импорт, платежный баланс, то нужно учитывать, что при курсе 86, объем месячного экспорта в размере, например 25 млрд. долларов, не в состоянии противостоять паническим покупкам валюты в объеме, например 50 или 100 млрд. долларов.

Поэтому все достаточно просто. У тех, кто сравнивает ситуацию с курсом 86 и нынешним 57, в изначальных расчетах сидит ошибка, не учитывающая спекулятивную составляющую. Если же ее поправить, то получиться, что это не сейчас рубль неестественно сильный, а наоборот, это тогда он был неестественно слабым.

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