Альпари: Индекс ММВБ проведет торги четверга в диапазоне 2000-2030 пунктов

Российский рынок акций в четверг начал торги разнонаправленно. К настоящему времени ведущие биржевые индексы не демонстрируют единой динамики, в лидерах утреннего роста обращают на себя внимание бумаги «Яндекса» и «МТС». Под давлением остаются акции «Башнефти» и «ФосАгро».

Внешний фон к сегодняшней сессии сохраняется неоднородным. Американские индексы завершили предыдущие торги небольшим снижением, фьючерс на индекс S&P на премаркете остается в «красной» зоне. Цены на нефть удерживаются в плюсе. Баррель Brent стоит сейчас $50,62 (+0,8%). Вчерашний отчет от Минэнерго США показал заметное падение запасов нефти на 5,247 млн баррелей при гораздо более скромном ожидании снижения на 1,786 млн баррелей.

Евро/доллар утром ограниченно растет и торгуется у 1,0890. Основная валютная пара ранее сползла под отметку 1,09, что указывает на симпатии рынка к американской валюте.

Российский рубль продолжает укрепляться в парах с иностранными валютами. Основной катализатор – нефть. Стоит обратить внимание, что отскок на растущей нефти более мощный, чем снижение на дешевеющем сырье. Пара доллар/рубль проторгуется сегодня в пределах отметок 57,05-58,00. Стоит обратить внимание на мощную поддержку на 57,0 руб., пару атак «медведей» она точно способна отразить.

Индекс ММВБ проведет торги четверга в диапазоне 2000-2030 пунктов.

По информации из деловых кругов программа первого большого зарубежного визита Дональда Трампа, в ходе которого он посетит Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан, а затем отправится на саммит НАТО в Брюсселе и встречу G7 на Сицилии, чётко указывает на главные внешнеполитические приоритеты 45-го президента США и их ранжирование.

Скандал вокруг иска «Роснефти» к «АФК Система» постепенно развивается. Стало известно, что Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Роснефти», ссылаясь на то, что компания должна подавать иск по месту регистрации «Башнефти», то есть в Республике Башкортостан. В «Роснефти» предвидели эту ситуацию и подали иск в Уфе заранее.

Представители АФК «Система» считают иск безосновательным и противоречащим нормам материального и процессуального права, а также что их действия всегда были направлены на повышение стоимости «Башнефти» и соответствовали лучшим стандартам корпоративного управления.

Напомним, что «Роснефть» требует возместить потери компании от реорганизации акционерного владения «Башнефтью», проведенной в 2014 году. Представители суда в Башкирии пока не дают комментариев, но вероятно делу все же дадут ход. Поскольку отказ Арбитражного суда в Москве носит сугубо технический характер, рынок никак не отреагировал на это известие. Ситуация остается острой, доказать вину «Системы» будет не так просто. «Роснефти» придется предъявить весомые доказательства. Именитые юристы утверждают, что есть шанс того, что дело может разрешиться в пользу АФК «Система».

Сегодня заседание совета директоров проведут «М.Видео» и «МРСК Урала». Финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2017 года опубликуют «ММК» и VimpelCom. Ежемесячный отчет представит ОПЕК. Отчет по инфляции опубликует Банк Англии.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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